CIVITAVECCHIA – Grande successo per la giornata di donazione straordinaria organizzata dall’Avis di Civitavecchia in collaborazione con l’Ordine dei cavalieri di Malta.

Il Cisom gruppo Tuscia collabora da diversi anni con l’associazione e in occasioni come quella di ieri offre assistenza e, all’occorrenza, aiuto ai donatori.

In totale nella giornata sono state raccolte 55 sacche, con 5 non idonei, che si sommano alle 13 raccolte presso l’ospedale San Paolo di cui 7 prime donazioni di studenti del Marconi che continueranno a venire per tutta la settimana nell’ambito dell’iniziativa la “settimana del donatore”.

LA SODDISFAZIONE DEL COMITATO LOCALE

Il presidente della sezione locale Avis Fabio Lisiola ha espresso grande soddisfazione per l’andamento straordinario della giornata che ha visto in campo decine di volontari e un truck per le donazioni.

Un sistema rodato quello messo in campo dall’Avis di Civitavecchia che permette di fare grandi numeri e che ha portato l’associazione ad essere un fiore all’occhiello con il suo +7% alle donazioni.

Nei giorni scorsi Lisiola ha annunciato che a Civitavecchia entrerà in funzione la plasmaferesi che permetterà a tutti di donare plasma, anche a chi non ha possibilità di donare il sangue.

Insomma i passi in avanti fatti sono molti e il grande impegno quotidiano dei volontari Avis viene premiato da risultati encomiabili e invidiabili.

Nelle prossime settimane ci saranno altre iniziative in arrivo in vista della settimana del donatore che porterà oltre 200 studenti al San Paolo per donare il sangue per la prima volta. Iniziative importanti che aiutano la Regione Lazio ad accumulare preziose sacche di sangue.

