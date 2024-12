CIVITAVECCHIA – Record di presenze per il gruppo di cammino organizzato dalla Asl Roma 4 nell’ambito del progetto Prescribe to FITT che nell’appuntamento di venerdì sera ha visto ben 138 partecipanti. Si tratta di una iniziativa promossa dalla Asl Roma 4, pensata per combattere la sedentarietà e promuovere uno stile di vita attivo. Attraverso la creazione di gruppi di cammino e l'organizzazione di attività motorie guidate, il progetto mira a incoraggiare la comunità a muoversi di più e a stare meglio. Per poter partecipare alle attività è necessaria la valutazione medica effettuata all’interno dell’Ambulatorio della Sedentarietà, anche questo un servizio completamente gratuito e accessibile nel distretto 1 presso il Poliambulatorio di via Etruria il venerdi dalle 9 alle 13. Per informazioni è possibile inviare una mail a prescribetofitt@aslroma4.it. Si può partecipare per accesso diretto oppure si potrà essere inviati direttamente dal proprio medico di medicina generale.

