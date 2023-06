In Italia l’artrite reumatoide costa ogni anno alla collettività oltre 2 miliardi di euro, tra costi diretti e indiretti. Si tratta di una delle più temute e dolorose malattie reumatologiche con remissione clinica possibile in circa il 50-60% dei pazienti, un obiettivo comune per il reumatologo e per il paziente che consentirebbe di ridurre il peso economico per il Servizio sanitario nazionale e per i 300mila italiani costretti a convivere con la Ar. Basti pensare che la patologia ha un peso economico su ciascun paziente pari a più di 12.000 euro l’anno. Per raggiungere questo obiettivo è fondamentale però contare su diagnosi precoce e intervento terapeutico rapido.

È quanto emerso in occasione della conferenza stampa “Remissione dell’artrite reumatoide: il futuro è adesso” promossa da AbbVie presso la Sala Caduti di Nassirya del Senato durante la quale sono stati illustrati i risultati di un’analisi di cost-of-illness condotta dall’Università Cattolica del Sacro Cuore per determinare l’impatto economico legato alla gestione del paziente adulto con Ar in fase attiva da moderata a severa.

L’incontro è stato anche l’occasione per presentare “Complete the Picture – Non accontentarti di una vita a metà: parla con il tuo reumatologo”, la campagna informativa sulla Ar promossa da AbbVie e realizzata con il patrocinio di Apmarr e Anmar, incentrata su www.missioneremissione.it, un sito web in cui è possibile trovare informazioni sulla patologia e consigli pratici per la sua gestione quotidiana, video di approfondimento con reumatologi, nutrizionisti, psicologi e fisiatri. Ben 23,7 milioni di persone in tutto il mondo e circa 300.000 in Italia (con 5.000 nuove diagnosi ogni anno) sono colpite dall’artrite reumatoide, una patologia reumatica infiammatoria e cronica “che può provocare dolore intenso alle articolazioni, gonfiore, rigidità e perdita di funzionalità, provocando conseguenze invalidanti", afferma Gian Domenico Sebastiani, presidente della Società italiana di reumatologia (Sir) che aggiunge: “Generalmente colpisce le mani, i piedi e i polsi e un sintomo generale è la stanchezza – ricorda l’esperto - I pazienti possono avere improvvise riacutizzazioni, ovvero periodi in cui i sintomi peggiorano, difficili da prevedere”.