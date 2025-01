CERVETERI - Percorsi gratuiti di riabilitazione oncologica integrata dedicata a persone affetti da malattie oncologiche e ai loro caregivers. È iniziato nei giorni scorsi alla farmacia comunale di via Fontana Morella il nuovo servizio dell'associazione "Onconauti", realizzato in collaborazione con il Comune di Cerveteri, le farmacie comunali e Assofarm. Sarà fruibile tutti i mercoledì dalle 14 alle 19 e tutti i venerdì dalle 9 alle 13. «Quella degli Onconauti, realtà attiva e impegnata nell’assistenza e nell’informazione a pazienti oncologici da ben dodici anni, rappresenta un importante valore aggiunto non soltanto per Cerveteri e per il nostro territorio, ma per tutto il nostro comparto farmaceutico – ha detto il sindaco Elena Gubetti – quando infatti abbiamo inaugurato la nostra sesta farmacia comunale, nello scorso luglio, volevamo che fosse non solamente uno spazio dove poter acquistare i farmaci, ma che diventasse un punto di ritrovo, un luogo polifunzionale dove oltre alle canoniche attività della farmacia, vi venissero attivati sportelli informativi e servizi di varia natura per il cittadino e l’utenza in generale. Questo degli Onconauti, così come lo sportello d’ascolto psicologico già attivo oramai da diverso tempo, rientra proprio tra le attività che ci siamo prefissati. Insieme alla Multiservizi, ed in particolar modo all’amministratore Unico Remo Tagliacozzo e al dottor Domenico Paglialunga, e insieme all’assessore alla Sanità del nostro comune Francesca Appetiti, continueremo a lavorare proprio in quest’ottica, proprio per rendere la nostra sesta farmacia comunale, un polo completo dedicato alla salute e al benessere della persona». «I percorsi di riabilitazione integrata mirano a supportare i pazienti prima, durante e dopo le terapie oncologiche, grazie all'intervento di un team multidisciplinare di esperti. I pazienti potranno usufruire gratuitamente di varie attività, previo il pagamento di una quota associativa annuale di 30euro, tra cui le visite con medici specializzati in oncologia integrata, programmi di nutrizione personalizzata, sessioni di agopuntura e yoga, sedute sostegno psicologico e attività fisica», ha spiegato l'assessore Appetiti. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l'indirizzo e-mail etruria@onconauti.it o il numero 3498175958.

©RIPRODUZIONE RISERVATA