CERVETERI - "Alzheimer e demenze: prevenzione, cura e ricadute sociali". Questo il titolo del convegno in programma il 28 gennaio alle 16 al Granarone. Promotori dell'iniziativa l'Auser Civitavecchia gruppo Cerveteri Ladispoli Bracciano, Spi/Cgil e Avo Ladispoli. «Le demenze senili, di cui l'Alzheimer fa parte - spiegano, sono condizioni in cui versano sempre più persone, anche per effetto dell'invecchiamento della popolazione». Al convegno sono stati invitati a partecipare la dottoressa Maria Anna Rossi della Asl Roma 4 che illustrerà la complessità della diagnosi e della presa in carico, la dottoressa Priscilla Landucci della Asl Rm4.2 che farà il punto sulla realizzazione della Casa della Comunità, la dottoressa Laura Facchinelli, assistente sociale distretto sociale per il progetto Alzheimer e sostegno ai caregiver, il dottor Italo Gionangeli per la prevenzione e per la sperimentazione di strategie per rallentare il declino cognitivo.

