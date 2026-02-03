Cerveteri e Ladispoli rafforzano la rete territoriale del Progetto Ermes, iniziativa triennale dedicata alla prevenzione e al sostegno del benessere psicologico e relazionale degli adolescenti. Il progetto, finanziato dall’Impresa Sociale Con i Bambini e coordinato da Il Ponte – Centro di Solidarietà, è realizzato in partnership con la Fondazione Angelo e Mafalda Molinari Ets e altre realtà educative e sociali del territorio ed è attivo nei comuni di Civitavecchia, Cerveteri, Ladispoli e Santa Marinella. A Cerveteri è in corso Ermes On Stage, laboratorio teatrale gratuito a cura di Margot Theatre Acting School, rivolto a ragazzi e ragazze dagli 11 ai 14 anni. Il percorso, strutturato in una fase di propedeutica teatrale e in una fase di allestimento dello spettacolo finale, utilizza le tecniche sceniche come strumento educativo per sviluppare espressività, fiducia in sé e capacità relazionali. I laboratori si svolgono ogni giovedì dalle 16 alle 18 al centro diurno integrato di solidarietà in via Monte Grappa 18. La partecipazione è gratuita.

A Ladispoli è attivo lo Spazio Ermes, luogo gratuito e protetto dedicato a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 18 anni, dove è possibile trovare ascolto, supporto psicologico e attività di gruppo guidate da educatori e psicologi. Il progetto è attivo tutti i venerdì dalle 14.30 alle 16.30 nella sala Vannini, solidarietà società cooperativa sociale in via Duca degli Abruzzi 1. Per informazioni si può contattare il numero 346 6496109 – 06 9946005 (specificare “Progetto Ermes”). Proseguono inoltre a Cerveteri gli incontri Focus Famiglie Ermes – “Entrare in relazione: dialogo con i genitori”, percorso gratuito rivolto ai genitori di adolescenti, dedicato al rafforzamento della comunicazione familiare e al benessere dei ragazzi. I prossimi appuntamenti sono in programma il 28 febbraio, 28 marzo, 18 aprile, 30 maggio e 27 giugno 2026, presso la Parrocchia Santissima Trinità (Via Fontana Morella 56, Cerveteri).

