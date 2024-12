PAGINA DI INFORMAZIONE SULL'ATTIVITÀ DI CSP

CIVITAVECCHIA – Civitavecchia servizi pubblici presenta la nuova mappa turistica del centro di Civitavecchia in una rinnovata veste grafica, elaborata per coniugare le informazioni pratiche relativamente alla toponomastica ad una immagine accattivante della città. Stampata in diecimila copie, la mappa è disponibile presso il Punto informativo turistico di Viale Garibaldi a Civitavecchia, nei vari alberghi cittadini ed in alcuni uffici di promozione turistica e mostra chiese, negozi, ristoranti ed i luoghi turistici più popolari. È inoltre prossibile decodificare da smartphone e tablet il Qrcode attraverso il quale il possessore visualizza anche la storia della città, mediante l’esplorazione della Guida Turistica di Civitavecchia realizzata da Mario Camilletti ed Enrico Ciancarini (tradotta in tre lingue) contenente preziose informazioni per conoscere Civitavecchia: una città dai tanti volti che vanta una storia millenaria e testimonianze archeologiche e storiche interessanti ma poco conosciute. Una scelta, quella di implementare queste funzioni digitali, che ha lo scopo di rendere il nuovo strumento una piccola guida turistica in sé.

PUNTO INFORMATIVO TURISTICO - Il Pit è facilmente individuabile da turisti e visitatori in virtù del suo affaccio sulla zona pedonale di piazzale degli Eroi e prossimo al porto ed accoglie ogni giorno migliaia di turisti in transito dallo scalo di Civitavecchia. La struttura è gestita dal giugno 2022 da Csp srl e da diverse figure professionali per l’accoglienza ai turisti e ai crocieristi in transito, grazie alla convenzione stipulata con l’Istituto Superiore Stendhal, che comprende l’Istituto Alberghiero “Cappannari”, l’Istituto Tecnico “Croce” e l’Istituto Tecnico Economico “Baccelli”. La struttura si avvale anche di un Totem interattivo multimediale, a supporto dell’attività di informazione turistica, ubicato nei pressi del Pit, all’angolo con Piazzale degli Eroi. Il Pit costituisce un percorso di valorizzazione della città di Civitavecchia che l’amministrazione comunale intende condividere con le altre istituzioni e con gli operatori del settore, con l’obiettivo di promuovere l’offerta turistica e culturale della città, organizzando visite guidate ed altri eventi. Ai turisti vengono fornite tutte le informazioni utili di interesse turistico-culturale, itinerari, eventi, mezzi di trasporto, vendita di titoli di viaggio e tutto ciò che c’è da sapere sulla città: dai musei agli spettacoli, dalle visite guidate agli eventi. La struttura è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 17:00 ed anche il sabato e la domenica dalle 8:00 alle 14:00. In estate la struttura rimane aperta fino alle ore 19:00 e in relazione soprattutto agli attracchi di Costa Crociere.

Collegamento Stazione Ferroviaria di Civitavecchia - Terminal Crociere - La linea speciale di collegamento "Portlink" collega la stazione ferroviaria di Civitavecchia con il Terminal Crociere, effettuando orario di servizio continuato dalle ore 8:00 alle ore 19:00, con corse ogni 20 minuti. Civitavecchia Servizi Pubblici srl effettua questo servizio utilizzando autobus di colore rosso e verde. Gli autisti di Cso srl accedono con il bus direttamente sotto bordo nave.I biglietti possono essere acquistati direttamente a bordo mezzo al costo di 6€ e in tutte le rivendite autorizzate.

ACQUISTARE L’ABBONAMENTO TPL TRAMITE APP CONVIENE – Acquistare l’abbonamento al tpl tramite l’app di Civitavecchia Servizi Pubblici conviene. Solo tramite l’acquisto da app, infatti, l’abbonamento al Trasporto Pubblico ha validità 30 giorni: dal giorno dell'acquisto fino alle ore 24 dello stesso giorno del mese successivo.

«Se ad esempio - spiegano da Csp - si effettua l’acquisto di un abbonamento mensile da app il giorno 15, l’abbonamento ha validità fino al 15 del mese successivo. Scegli i nostri abbonamenti on line! Nessun costo aggiuntivo, tanti vantaggi e la comodità di fare tutto dallo smartphone! Crea il tuo account o accedi alla tua area riservata per acquistare il tuo abbonamento».

PAGAMENTO LUCI VOTIVE TRAMITE APP - Da oggi è possibile effettuare il pagamento online del canone luci votive anche per più annualità attraverso l’APP di CSP. Agli utenti che si registrano sull’applicativo viene rilasciato un unico QRCode con il quale accedere e utilizzare tutti i servizi offerti. Il canone dovuto per ogni luce votiva è pari ad euro 25,00 per ciascuna annualità. Pagamenti online in tempo reale, senza recarsi negli Uffici. Tutto direttamente dal proprio smartphone.

