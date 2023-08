La semplicità con cui un investitore oggigiorno può servirsi di tecnologie all'avanguardia per gestire i risparmi personali ha favorito una diffusione sempre più capillare dei trading tool; Com'è ben noto infatti, anche le infrastrutture dotate di strumentazione estremamente avanzata sono oggi disponibili a costo zero, grazie ai servizi proposti dai broker online. Inoltre la possibilità di attivare un rapporto con piccoli capitali di partenza, portando a termine una banale di procedura di registrazione via web, ha aperto le porte ad una vasta platea di utenti desiderosi di mettersi alla prova sui mercati finanziari, pur non avendo un adeguato background per costruire una solida strategia operativa.

La tendenza appena descritta è accompagnata, però, da un preoccupante fenomeno collaterale, ossia il crescente numero di truffe perpetrate ai danni di incauti risparmiatori. Le cronache degli ultimi tempi riportano frequentemente le disavventure di aspiranti investitori indotti con la promessa di facili guadagni a negoziare in borsa, senza avere alcuna contezza delle dinamiche di tale attività: alcuni azzerano gli account con i primi trade, mentre altri perdono di vista il proprio capitale ancor prima di iniziare ad operare.

Investire in borsa evitando le truffe

Naturalmente l'esercizio di abusivi, che poco hanno in comune con chi agisce con professionalità nel settore, non deve scoraggiare coloro che vogliono intraprendere seriamente un percorso di crescita sui mercati finanziari. Come spiegato sul portale specializzato Investireinborsa.org, con un'adeguata formazione e con un rigido controllo del rischio, infatti, si possono cogliere in borsa interessanti opportunità, a patto che si utilizzino le migliori piattaforme per investimenti, in particolare sotto il profilo della sicurezza.

Quando si decide di aderire ai servizi proposti da un intermediario la prima cosa da fare è verificare che lo stesso abbia tutti i requisiti previsti dalla normativa: per agire in tal senso, è sufficiente accedere al sito ufficiale dell'Autorità preposta a vigilare in un determinato territorio sulle attività delle società e controllare che vi siano tutte le licenze del caso.

Un altro aspetto da non sottovalutare è la formazione o quantomeno l'offerta di dispositivi che agevolino la costruzione di una strategia operativa, soprattutto se si è introdotti nell'ambiente attraverso campagne di marketing. I soggetti scam di norma spingono gli utenti a negoziare fin da subito, mentre le realtà che agiscono con professionalità, differentemente, preferiscono fornire ai propri clienti le basi per orientarsi sui mercati finanziari, al fine di rendere il loro rapporto il più duraturo possibile.

Investimenti: gli strumenti di supporto all'operatività dei risparmiatori

È per questo motivo che i broker online, ad esempio, mettono a disposizione degli iscritti risorse didattiche gratuite: i risparmiatori possono consultare liberamente manuali specialistici, fruire di tutorial in formato audiovisivo o addirittura partecipare a lezioni tenute in aula oppure da remoto da esperti del settore. E, come già anticipato, chi non è interessato all'aspetto formativo può comunque costruire un personale modus operandi, sfruttando i sistemi di condivisione delle strategie -copy trading o segnali di trading- integrati nei tool degli intermediari.

La piattaforma multiasset di eToro è una delle più apprezzate nel panorama degli investimenti online: il broker, nella fattispecie, mette a disposizione dei clienti un catalogo prodotti completo, accessibile con un capitale iniziale di appena 50 dollari. Dopo aver attivato il rapporto, è possibile investire sul foreign exchange market o negoziare indici, azioni, materie prime, criptovalute ed etf.

Alcuni sottostanti sono da trattare attraverso il meccanismo di replica sintetica implementato dai Contratti per Differenza, altri in modalità Direct Market Access; e per supportare l'operatività degli iscritti, eToro offre il copy trading integrato nella piattaforma proprietaria e una Trading Academy ricca di contenuti teorici. Ma è il fattore sicurezza a rendere il broker un punto di riferimento a livello internazionale: la compagnia, infatti, oltre ad avere le licenze rilasciate dai più importanti Organi di Vigilanza, predispone delle coperture assicurative aggiuntive, per tutelare i depositi in caso di insolvenza oltre i limiti previsti dalla normativa.