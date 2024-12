PAGINA DI INFORMAZIONE SULL'ATTIVITÀ DI CSP

CIVITAVECCHIA – Civitavecchia ed Enel insieme a favore del progetto “Natale a Civitavecchia: le luci della ripresa per una città sostenibile e inclusiva”: luci suggestive e illuminazioni artistiche ad alta efficienza energetica per rendere ancora più bella la città durante il periodo delle festività.

Un’iniziativa frutto della collaborazione tra Civitavecchia Servizi Pubblici, su impulso del Comune di Civitavecchia, ed Enel Italia.

L’iniziativa prevede l'installazione di una serie di nuove illuminazioni scenografiche mappate a grafica dinamica e personalizzata a tema natalizio, da proiettarsi su alcuni siti del centro storico del Comune di Civitavecchia, oltre all’accensione delle installazioni natalizie.

Enel ha promosso nel corso degli ultimi anni varie progettualità legate all’utilizzo della tecnica del video-mapping al fine di rendere più attrattive le città, il tutto a favore del turismo, delle famiglie e del territorio.

Tali interventi si iscrivono in un più ampio programma di rinnovamento d’immagine cittadina in chiave inclusiva e soprattutto eco-friendly: il progetto, infatti, include della strumentazione con tecnologia LED di ultima generazione a basso consumo energetico, sostenibile e al tempo stesso in grado di catturare l’attenzione di turisti e cittadini senza dimenticare la sostenibilità.

Il Presidente Fabrizio Lungarini ringrazia Enel e l’amministrazione comunale che hanno permesso a Civitavecchia Servizi Pubblici di essere parte integrante del programma di iniziative durante le festività.

AUGURI DI BUONE FESTE DA CIVITAVECCHIA SERVIZI PUBBLICI SRL, NATALE 2023 – «Il Sindaco di Civitavecchia - dicono dalla Csp -, avvocato Ernesto Tedesco, l’assessore alle Partecipate, avvocato Francesco Serpa, e Civitavecchia servizi pubblici srl, nella persona del Presidente, avvocato Fabrizio Lungarini, unitamente al Consigliere avvocato Matteo Mormino, al direttore genarle dottor Daniele Pistola, e al direttore del personale, avvocato Paolo Iarlori, augurano a tutti i cittadini i più sentiti auguri di Buone Feste. Siamo certi che le persone e le famiglie che compongono la nostra comunità potranno cogliere in questa occasione di festa l'opportunità di condividere momenti gioiosi e di riscoprire la serenità dello stare insieme».

Il Sindaco Tedesco, che nei giorni scorsi ha fatto visita ai dipendenti di Villa Albani, nell’occasione ha voluto ringraziare tutti i dipendenti e gli operatori dei vari servizi che con il loro positivo contributo forniscono risposte concrete alle richieste che giungono dagli utenti dei servizi gestiti dall’azienda.

Il presidente Lungarini, dal canto suo, ha espresso un sentito ringraziamento al Sindaco e a tutti i componenti dell’amministrazione comunale per l’impegno profuso quotidianamente, contribuendo a migliorare la nostra città e dimostrando attaccamento e amore per la nostra Civitavecchia.

TURISMO – Le strutture ricettive, alberghi, bed & breakfast, case per ferie, alloggi vacanza, affittacamere e residenze turistico-alberghiere sono invitate a ritirare gratuitamente presso il Punto Informativo Turistico di Civitavecchia servizi pubblici srl, ubicato sulla zona pedonale di Piazzale degli Eroi e prossimo al porto, il kit di promozione turistica da consegnare ai propri ospiti.

Il kit comprende: la Guida Turistica realizzata da Mario Camilletti ed Enrico Ciancarini, contenete preziose informazioni per conoscere la Città, tradotta in inglese e spagnolo; la nuova mappa turistica del centro di Civitavecchia in una rinnovata veste grafica; la Guida alla raccolta differenziata per essere informati ed aggiornati sul corretto conferimento dei rifiuti in città secondo l’attuale calendario di raccolta vigente.

