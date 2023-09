Sottoporsi periodicamente a screening ed esami di routine è un gesto che può fare la differenza per la propria salute. Infatti, oggigiorno, affermare che la prevenzione sia la miglior cura non è semplicemente un modo di dire.

Per prevenzione si intende l'insieme di misure mediche e sanitarie volte a impedire l'insorgenza, la diffusione o la progressione di patologie più o meno gravi. In questo contesto, un ruolo di primaria importanza è svolto dagli esami di base, tra cui spicca l'ecografia dell'addome completo. Questo esame è fondamentale per monitorare e valutare la condizione di organi, tessuti e vasi sanguigni nella regione addominale.

Trattandosi di uno strumento diagnostico semplice e adatto a tutti, chiunque abbia necessità di eseguire un'ecografia addome completo a Roma può rivolgersi al servizio sanitario pubblico tramite il SSN, oppure al servizio sanitario privato in convenzione, accessibile facilmente attraverso piattaforme sanitarie online come CupSolidale.

L'Ecografia dell'Addome Completo: cos’è e a cosa serve?

L'ecografia dell'addome completo copre un'area che si estende dal torace alla pelvi. Questo esame di base è uno strumento per individuare disturbi e patologie che possono interessare l'intera regione addominale.

È importante notare che, sebbene fornisca risposte immediate e fondamentali, questo esame è indolore, non invasivo e biologicamente sicuro poiché non utilizza radiazioni ionizzanti. Pertanto, non vi sono controindicazioni per l'ecografia addominale completa ed è adatta a pazienti di tutte le età.

In particolare, l’esame si svolge mediante l'utilizzo di un ecografo, ovvero una sonda a ultrasuoni esterna che viene applicata sull'addome del paziente. In questo modo, il medico è in grado di valutare la forma, le dimensioni e le eventuali anomalie degli organi, tra cui fegato, milza, cistifellea, reni e vescica.

Anche nella diagnosi dei tumori al pancreas questo esame diagnostico si rivela fondamentale e utile, al pari di un’ecografia endoscopica, che invece è più invasiva.

La preparazione per l'ecografia dell'addome completo, a carico del paziente, non è particolarmente complessa. Serve principalmente a ridurre l'aria nell'intestino e ad aumentare la quantità di bile nella cistifellea, consentendo all'ecografo di generare immagini chiare dell'area esaminata.

A tale scopo, nei due giorni precedenti all'esame, si consiglia un'alimentazione leggera e a basso contenuto di fibre, oltre a bere circa un litro d'acqua due ore prima dell'ecografia stessa.

Ecografia dell'Addome Completo a Roma: come prenotarla e quanto costa

La procedura di prenotazione per un’ecografia addome completo su Roma e dintorni è analoga a quella delle altre città italiane. Infatti, i cittadini possono effettuare la prenotazione attraverso i seguenti canali:

Telefono: contattando il call center regionale o il Centro Unico di Prenotazione (CUP);

Internet: navigando sui portali dedicati sia a livello pubblico che privato;

Prenotazione fisica: recandosi presso il CUP locale, le farmacie e le strutture abilitate al servizio di prenotazione sanitaria.

I prezzi delle prestazioni nel settore pubblico sono generalmente contenutii, infatti il costo di un'ecografia addominale completa tramite il ticket sanitario si aggira intorno ai 36 euro. Tuttavia, per ottenere informazioni precise sul costo di ogni esame diagnostico o visita medica, è consigliabile consultare il nomenclatore tariffario regionale specifico o contattare il CUP locale.

Per quanto riguarda i costi delle prestazioni sanitarie nel settore privato, i portali web dedicati consentono di accedere a un'ampia gamma di prezzi relativi a esami e visite mediche. Ad esempio, su CupSolidale, una delle piattaforme web sanitarie private più diffuse in Italia, il prezzo medio per un'ecografia dell'addome completo a Roma si attesta intorno ai 100 euro.

Questo servizio collabora con oltre 1000 strutture sanitarie private e no-profit, offrendo la possibilità di valutare le opzioni sanitarie territoriali in base a orario, luogo e costo della prestazione.

Prevenzione: perché sottoporsi periodicamente a un'ecografia dell'addome completo

È sempre consigliabile effettuare controlli periodici per monitorare lo stato di salute e prevenire potenziali problemi. Tra le pratiche di prevenzione, oltre agli esami del sangue e alle visite specialistiche, rientrano gli esami diagnostici di primo livello, tra cui spiccano le ecografie.

In particolare, l’ecografia dell'addome completo è uno degli esami di routine e prevenzione più raccomandati per gli over 40. Questa viene consigliata sia in presenza di sintomi, sia per valutare la salute generale degli organi, dei tessuti e dei vasi sanguigni nella regione addominale.

Questo esame può aiutare il medico a individuare la possibile presenza di restringimenti dei vasi sanguigni, coaguli o infezioni. Inoltre, permette di diagnosticare disfunzioni e patologie, tra cui anomalie digestive, calcoli renali, calcoli biliari, funzionalità epatica anomala, aneurisma dell'aorta addominale e tumori o malformazioni vascolari congenite.