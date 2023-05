Negli ultimi tempi abbiamo assistito ad una notevole crescita del mercato delle auto usate rispetto alle auto nuove, una tendenza che si è consolidata soprattutto dopo la pandemia. I motivi principali sono due.

A causa della crisi di microchip, essenziali per il funzionamento delle vetture, la produzione automotive ha notevolmente rallentato. Risultato? Meno veicoli disponibili sul mercato e prezzi sempre più alti.

Proprio per questo motivo si è palesata un'altra criticità: i tempi biblici della consegna delle vetture nuove, che possono oscillare tra i 4 e i 6 mesi.

Chi ha bisogno di una vettura nell'immediato non può aspettare tutto questo tempo, quindi inevitabilmente si rivolge all'unica alternativa possibile: le auto usate, che sono immediatamente disponibili.

Le auto usate hanno il vantaggio di costare di meno rispetto alle vetture nuove, anche se negli ultimi mesi i loro costi stanno iniziando ad aumentare. La richiesta di auto usate da parte dei consumatori è cresciuta notevolmente e, come impongono le leggi di mercato, quando c'è grande domanda di un bene inevitabilmente anche i costi salgono.

Tuttavia i prezzi delle vetture usate restano molto inferiori rispetto alle auto nuove, che a loro volta hanno subito nuovi rincari a causa dell'aumento delle materie prime e dei materiali sempre più rari e costosi.

Se quindi le quattro ruote usate oggi rappresentano un'ottima opportunità per gli automobilisti, bisogna comunque muoversi con prudenza e circospezione in un mercato che nasconde delle insidie.

Molti automobilisti preferiscono rivolgersi a rivenditori e concessionarie, piuttosto che a privati. Le vetture acquistate da rivenditori e concessionarie costano un po' in più, ma in compenso offrono maggiori garanzie.

Magari con un privato il prezzo è più basso e anche trattabile, ma non vengono offerte le medesime garanzie.

Tra le nuove frontiere del settore automotive dell'usato c'è la garanzia legale auto per concessionari, come quella offerta da For Dealer, che rappresenta una svolta fondamentale nel mercato. La garanzia legale non è un concetto nuovo, ma con il servizio proposto da For Dealer si modernizza e va incontro alle esigenze degli utenti.

Il prodotto di For Dealer, gestore di garanzie che apporta uno specifico know how per il concessionario e il rivenditore, grazie ad un algoritmo proprietario fornisce una valutazione completa e attendibile del reale stato del veicolo usato.

Il rivenditore quindi ha la certezza che sta proponendo sul mercato mezzi assolutamente affidabili, con un importante ritorno positivo in termini d'immagine poiché si presenta come un player serio, professionale e capace di offrire servizi innovativi e all'avanguardia, prevenendo anche l'annoso problema del post vendita.

Anche il cliente finale, l'automobilista, indirettamente ne trae beneficio poiché ha la certezza che sta acquistando un prodotto in ottimo stato certificato da un software avanzato, capace di raccontare lo storico dell'auto in maniera attendibile.