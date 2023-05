In pieno centro cittadino, in palazzina storica proponiamo in vendita un appartamento di circa 110 mq posto al secondo piano con ascensore. L'immobile caratterizzato da ambienti molto ampi e soffitti a mattoncini alti circa 3,80 mt attualmente intonacati.

L'appartamento risulta così composto ingresso, salone, cucina con tinello, due camere matrimoniali, studio, bagno, locale lavanderia. Balcone verandato. Molto luminoso grazie al doppio affaccio. Vista mare. Pavimenti in marmo uniformi. Ottimo da adibire a studio professionale o struttura ricettiva.

€ 183.000,00

Per fissare un appuntamento chiamaci

07661890835

393 742 5196

San Gordiano. In zona residenziale , in piccolo stabile di solo 3 appartamenti, disponiamo di un immobile di pregio con tripla esposizione e luminosissimo di ampia metratura circa 170 mq oltre balcone perimetrale da cui si accede da tutte le stanze. L'immobile è stato ristrutturato con l'ausilio di di architetti e tecnici progettisti usando per la sua realizzazione materiali di prima scelta e di pregio. L'ampia metratura ha permesso di suddividerlo in più ambienti separando totalmente la zona giorno di circa 77 mq ( composta da salone, zona salotto, tinello con camino e cucina abitabile ) dalla zona notte ( composta da disimpegno 3 ampie camere da letto, armadio a muro, 2 bagni finestrati 1 con doccia e uno con vasca idromassaggio e piccola zona lavanderia ). Completano la proprietà la cantina e il posto auto all'interno del cortile condominiale con ingresso carrabile con cancello elettronico. Ottimo stato di manutenzione. Condizionatori di ultima generazione, portoncino blindato e porte artigianali, zanzariere, cancelletti di protezione, allarme, termoautonomo con termo-arredi, pavimentazione ad alta resistenza tipica dei pub inglesi.

NO CONDOMINIO

€ 339.000,00

Per fissare un appuntamento chiamaci

07661890835

393 742 5196