Altro

Natale, in collina un calendario ricco di eventi

Prosegue a ritmo serrato il calendario degli eventi per le festività.Tanti appuntamenti per grandi e bambini: dall’arrivo di babbo Natale ai concerti, fino al passaggio della befana Grande attesa per il tradizionale appuntamento delle pastorelle a cura del Ggp e dell’associazione Amici della Musica