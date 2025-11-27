Saremo ancora interessati un'area di bassa pressione, che per le ore centrali è prevista collocarsi, con un valore minimo di pressione atmosferica al suolo di circa 1010hPa, sul Mar Ionio. Sulle regioni settentrionali la pressione atmosferica tenderà gradualmente ad aumentare, grazie all'arrivo da ponente di un cuneo di alta pressione. Configurazione barica che nella sua interezza porterà ad avere tempo stabile e soleggiato sulle regioni settentrionali ed iniziali e generali condizioni di tempo instabile ed a tratti perturbato, che con modalità diverse in tempistiche e dinamiche interesseranno tutte le restanti aree del Paese. Nel corso della giornata seguirà un progressivo miglioramento delle condizioni meteorologiche sulle regioni dell'alto e medio versante tirrenico e sulla Sardegna. Sulle restanti aree del Paese permarranno condizioni di tempo instabile ed a tratti perturbato. Per quanto riguarda le temperature, nei valori minimi faranno registrare dati termici inferiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sull'intero territorio nazionale. Nei valori massimi avremo dati termici in media al Nord e sulle regioni dell'alto e medio versante tirrenico, sulle restanti aree del Paese avremo valori termici inferiori.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI VENERDÌ 28 NOVEMBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, nel corso della giornata delle schiarite si alterneranno ad addensamenti nuvolosi che potranno risultare anche consistenti, non sono previste precipitazioni associate a detta nuvolosità.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza da Nord-Est (Grecale) e sarà di intensità forte, con raffiche che potranno raggiungere l'intensità di burrasca forza 7. La tendenza sarà verso una graduale e parziale attenuazione nel corso della seconda parte della giornata.

Lo Stato del mare: è previsto essere da poco mosso a localmente mosso in prossimità della costa, nell'allontanarsi dalla stessa il moto ondoso tenderà progressivamente ad aumentare fino ad avere condizioni di mare agitato a largo.

Le Temperature: sono previste in contenuta diminuzione nei valori minimi e senza variazioni di rilievo nei valori massimi, nel complesso faranno registrare dati termici inferiori nei valori minimi e in media o leggermente inferiori nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta.