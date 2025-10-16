Su scala sinottica Atlantico-Europea é ancora presente un'ampia e robusta area di alta pressione prevista collocata sulle isole Britanniche, con un valore massimo di pressione atmosferica al suolo di circa 1025hPa. La sua posizione favorisce, sui suoi lati orientale e meridionale, una avvezione di aria fresca ed instabile di direzione di provenienza, rispettivamente, dai quadranti settentrionali ed occidentali in quota e dai quadranti orientali al suolo. Flusso di correnti che alimentano un'ampia goccia di aria fredda prevista collocarsi sulla nostra Penisola. Al suolo sarà presente ancora un campo di pressione atmosferica relativamente alto e livellato. Configurazione barica che porterà ad avere generali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso al Nord, sulle zone interne delle regioni centrali e sulla Sicilia, a detta nuvolosità solo sull'isola potranno essere associate delle locali precipitazioni. Sulla Sardegna e sulle sulle zone costiere e il vicino entroterra delle regioni dell'alto e medio versante tirrenico, il cielo si presenterà da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso. Sulle regioni del versante adriatico e relative zone interne e sulle regioni meridionali il cielo si presenterà da nuvoloso a molto nuvoloso, a detta nuvolosità potranno essere associate delle precipitazioni da isolate a sparse, che potranno manifestarsi anche a carattere di rovescio o temporale e che potrebbero far registrare localmente, cumulate pluviometriche da moderate ad abbondanti. Per quanto riguarda il contesto termico, le temperature, nei valori minimi faranno registrare dati termici in media o inferiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, al Nord, al Centro e sulla Sardegna, in media al Sud e sulla Sicilia. Nei valori massimi avremo dati termici in media o leggermente superiori sulle regioni nord-occidentali, in media sulle restanti aree del Nord al centro e sulla Sardegna e inferiori al Sud e sulla Sicilia.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI VENERDÌ 17 OTTOBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso, non sono previste precipitazioni associate a detta nuvolosità.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza da Nord-Est (Grecale) e sarà di intensità debole con possibili locali rinforzi fino a moderata.

Lo Stato del mare: è previsto essere poco mosso in prossimità della costa, nell'allontanarsi dalla stessa il moto ondoso tenderà gradualmente ad aumentare, fino ad avere condizioni di mare da mosso a localmente molto mosso a largo.

Le Temperature: non subiranno variazioni di rilievo, nel complesso faranno registrare dati termici in media o leggermente inferiori nei valori minimi e in media nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta.