Saremo interessati dalla presenza due gocce d'aria fredda in quota, una porterà alla formazione di una area di bassa pressione, prevista collocarsi per le ore centrali della giornata, con un valore minimo di pressione atmosferica al suolo di circa 1010hPa, tra il Mare di Sardegna. L'altra è prevista collocarsi sui Paesi dell'Europa orientale. Figure barica che ci esporrà ad avvezioni di aria umida ed instabile, in seno alla quale si formeranno e muoveranno diversi sistemi nuvolosi. Situazione che porterà ad avere generali condizioni di tempo instabile ed a tratti perturbato, che con modalità diverse in tempistiche e dinamiche, nel corso della giornata, quasi tutte le nostre regioni. Solo sulle regioni nord-orientali sarà presente una maggiore stabilità atmosferica. Per quanto riguarda il contesto termico le temperature, nei valori minimi, faranno registrare dati termici inferiori sulle aree pianeggianti del Nord e sulla Toscana, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sulle restanti aree del Paese avremo valori termici generalmente in media. Nei valori massimi avremo dati termici in media o leggermente superiori sulle zone alpine e prealpine, sulle restanti aree del Paese avremo dati termici in generalmente in media.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI SABATO 8 NOVEMBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo nuvoloso o molto nuvoloso, a detta nuvolosità potrebbero essere associate delle precipitazioni da isolate a sparse che potrebbero manifestarsi anche a carattere di rovescio.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza da Est-SudEst e sarà di intensità da debole a moderata.

Lo Stato del mare: è previsto essere poco mosso in prossimità della costa e mosso a largo.

Le Temperature: non subiranno variazioni di rilievo, nel complesso faranno registrare dati termici in media sia nei valori minimi che nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta, potrebbe risultare a tratti scarsa sulle zone collinari.