Le nord-orientali saranno interessate dal transito di un cavo d'onda, che vi ricordo rappresenta un'area di bassa pressione, che si muoverà velocemente verso levante. Sulle restanti zone del Paese sarà presente un promontorio di alta pressione di origine sub-tropicale. La configurazione barica descritta, nella sua interezza, porterà ad avere iniziali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso sulle regioni nord-orientali e sulla Romagna, a detta nuvolosità potrebbero essere associate delle precipitazioni, che potrebbero manifestarsi anche a carattere di rovescio o temporale. Da metà giornata circa assisteremo ad un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche su dette aree geografiche. Sulle restanti aree del Paese sarà presente una maggiore stabilità atmosferica, che porterà ad avere generali condizioni di cielo poco nuvoloso. Il cielo potrà presentarsi irregolarmente nuvoloso, nel corso delle prime ore del mattino sulle regioni del basso versante tirrenico e sulle coste settentrionali della Sicilia, la nuvolosità tenderà rapidamente a dissiparsi nel corso della mattinata. Durante le ore pomeridiane, in prossimità dei rilievi, potrebbero formarsi degli addensamenti nuvolosi anche consistenti dovuti allo sviluppo di nubi cumuliformi ad evoluzione diurna, che potrebbero dar luogo a locali precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale. Per quanto riguarda il contesto termico le temperature, nei valori minimi, faranno registrare dati termici generalmente in media, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, al Nord, sulla Toscana e sulla Sicilia, sulle restanti aree del Paese avremo valori termici leggermente superiori. Nei valori massimi avremo dati termici in media sulle regioni settentrionali e l'alta Toscana, leggermente superiori sulle restanti aree del Paese.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI SABATO 6 SETTEMBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza variabile e sarà di intensità debole con possibili locali rinforzi fino a moderata.

Lo Stato del mare: è previsto essere quasi calmo o poco mosso.

Le Temperature: non subiranno variazioni di rilievo, nel complesso faranno registrare dati termici leggermente superiori sia nei valori minimi che nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta.