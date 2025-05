La pressione atmosferica sulla nostra Penisola è diminuita in seguito all'arrivo, dalla penisola Scandinava, della parte più meridionale di una saccatura di origine artica. Configurazione barica che porterà ad avere generali condizioni di tempo instabile che favoriranno la formazione di una irregolare copertura nuvolosa, di conseguenza nel corso della giornata delle schiarite si alterneranno ad addensamenti nuvolosi che potranno risultare anche consistenti. A detta nuvolosità potranno essere associate delle precipitazioni da isolate a sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale. Le descritte condizioni meteorologiche, con modalità diverse in tempistiche e dinamiche, nel corso della giornata, interesseranno tutte le nostre regioni settentrionali, quelle meridionali e le due isole maggiori. Sulle regioni centrali sarà presente una maggiore stabilità atmosferica, che porterà ad avere generali condizioni di cielo poco nuvoloso Degli addensamenti nuvolosi che potrebbero risultare anche consistenti, potranno formarsi nel corso delle ore pomeridiane e potrebbero dar luogo a locali precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale. Nel corso della serata seguirà un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche sull'Emilia Romagna, sulla Sardegna, sul Molise e sulla Campania. Sulle restanti regioni meridionali, sulla sicula e sulle restanti regioni settentrionali, permarranno ancora condizioni di tempo instabile. Per quanto riguarda il contesto termico le temperature, sia nei valori minimi che in quelli massimi, faranno registrare dati termici generalmente inferiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sull'intero territorio nazionale.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI SABATO 24 MAGGIO 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo poco nuvoloso, qualche locale addensamento nuvoloso maggiormente consistente potrebbe formarsi nella prima parte della giornata, non sono previste precipitazioni associate a detta nuvolosità.

Il Vento: inizialmente si orienterà di direzione di provenienza da Nord-Est (Grecale) e sarà di intensità debole con possibili locali rinforzi fino a moderata. Da metà giornata circa ruoterà fino a disporsi, temporaneamente, da Nord-Ovest (Maestrale) e sarà di intensità debole con possibili locali rinforzi fino a moderata. In serata ruoterà gradualmente fino ad orientarsi, nuovamente, di direzione di provenienza da Nord-Est (Grecale) e sarà di intensità debole con possibili locali rinforzi fino a moderata.

Lo Stato del mare: è previsto essere generalmente mosso.

Le Temperature: sono previste in lieve diminuzione nei valori minimi e in contenuto aumento nei valori massimi, nel complesso faranno registrare comunque dati termici in media o leggermente inferiori nei valori minimi ed inferiori nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta.