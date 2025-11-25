Saremo ancora interessati saccatura di origine artica e da una conseguente avvezione di aria fredda di origine artico-marittima, che hanno favorito la formazione di una aria di bassa pressione, che per le ore centrali è prevista collocarsi, con un valore minimo di pressione atmosferica al suolo di circa 1005hPa, tra il Tirreno centrale e l’Adriatico centrale. Figura barica che porterà ad avere generali condizioni di tempo instabile ed a tratti perturbato, che con modalità diverse in tempistiche e dinamiche, nel corso della giornata, interesseranno tutte le nostre regioni. Per quanto riguarda le temperature, nei valori minimi faranno registrare dati termici inferiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sulle regioni al Nord, al Centro e sulle due Isole maggiori, al Sud avremo dati termici in media o leggermente inferiori. Nei valori massimi avremo dati termici inferiori sulle zone alpine, prealpine, sulla Sardegna e sulle regioni centrali. Sulle zone pianeggianti del Nord, al sud e sulla Sicilia avremo dati termici in media o leggermente inferiori.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, a detta nuvolosità potranno essere associate delle precipitazioni da isolate a sparse, che potranno manifestarsi anche a carattere di rovescio.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza da Nord-Est (Grecale) e sarà, inizialmente, di intensità debole con possibili locali rinforzi, nel corso della giornata tenderà a rinforzare fino a divenire, in serata, di intensità da moderata a forte.

Lo Stato del mare: inizialmente è previsto essere generalmente mosso, in serata assisteremo ad una graduale attenuazione del moto ondoso in prossimità della costa, nell'allontanarsi dalla stessa il moto ondoso tenderà progressivamente ad aumentare, fino ad avere condizioni di mare molto mosso a largo.

Le Temperature: sono previste in generale diminuzione, nel complesso faranno registrare dati termici inferiori, sia nei valori minimi che nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta, potrebbe risultare a tratti scarsa sulle zone collinari.