Saremo interessati saccatura di origine artica e da una conseguente avvezione di aria fredda di origine artico-marittima, che favoriranno la formazione di una aria di bassa pressione, che per le ore centrali è prevista collocarsi, con un valore minimo di pressione atmosferica al suolo di circa 999hPa, tra le regioni settentrionali e la ex Jugoslavia. Figura barica che porterà ad avere generali condizioni di tempo instabile ed a tratti perturbato, che con modalità diverse in tempistiche e dinamiche, nel corso della giornata, interesseranno tutte le nostre regioni. Nel corso della mattinata assisteremo ad un temporaneo e graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche sulle regioni nord-occidentali. Sulle restanti zone del Paese permarranno condizioni di tempo instabile ed a tratti perturbato. Per quanto riguarda le temperature, nei valori minimi faranno registrare dati termici in media o leggermente inferiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sulle regioni settentrionali, sulle restanti aree del Paese avremo dati i termici superiori, tranne che sulla Calabria e la Sicilia, dove avremo dati termici in media o leggermente inferiori. Nei valori massimi avremo dati termici generalmente in media sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia, inferiori sulla Sardegna.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, a detta nuvolosità potranno essere associate delle precipitazioni da isolate a sparse, che potranno manifestarsi anche a carattere di rovescio.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza da Sud-Ovest (Libeccio) e sarà di intensità da moderata a forte, la tendenza sarà verso una graduale attenuazione nel corso della giornata.

Lo Stato del mare: inizialmente è previsto essere molto mosso, il moto ondoso tenderà gradualmente ad attenuarsi nel corso della giornata.

Le Temperature: sono previste in aumento nei valori minimi e senza variazioni di rilievo nei valori massimi, nel complesso faranno registrare dati termici superiori nei valori minimi e in media nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta, potrebbe risultare a tratti scarsa sulle zone collinari nel corso della notte.