Nel corso della giornata di oggi, la pressione atmosferica sulla sul bacino occidentale del Mediterraneo e sulla nostra Penisola tenderà gradualmente a diminuire, in seguito all'approssimarsi da ponente della parte meridionale di una profonda e ben strutturata saccatura di origine artica, che dalle regioni artiche Russe, si estenderà verso Sud fino a raggiungere le nostre latitudini. La descritta configurazione barica, nella sua interezza, ci esporrà ad una avvezione di aria mite ed umida di direzione di provenienza, mediamente, da SudOvest, in seno alla quale si formeranno diversi sistemi nuvolosi. Situazione che porterà ad avere generali condizioni di tempo instabile ed a tratti perturbato, che con modalità diverse in tempistiche e dinamiche, nel corso della giornata di oggi, interesseranno tutte le nostre regioni. Per quanto riguarda il contesto termico, le temperature, sia nei valori minimi che nei valori massimi, faranno registrare dati termici superiori rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sull'intero territorio nazionale.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI LUNEDÌ 6 GENNAIO 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, a detta nuvolosità potrebbero essere associate delle locali e deboli precipitazioni.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza da Sud-SudEst e sarà di intensità moderata con possibili locali rinforzi fino a forte.

Lo Stato del mare: è previsto essere generalmente molto mosso.

Le Temperature: sono previste in generale aumento e nel complesso faranno registrare dati termici superiori sia nei valori minimi che nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta.