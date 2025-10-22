Saremo ancora interessati dalla estremità meridionale di un'ampia saccatura di origine artica, prevista estendersi dal Mar di Barents verso Sud, raggiungendo dapprima le isole Britanniche e la Francia dove saranno presenti due minimi di pressione atmosferica al suolo di circa 975hPa. Figura barica che ci esporrà ad una avvezione di aria mite ed umida di direzione di provenienza dai quadranti occidentali, in seno alla quale si formeranno e muoveranno diversi sistemi nuvolosi. Situazione che porterà ad avere generali condizioni di tempo instabile ed a tratti perturbato. Sarà presente una estesa e compatta copertura nuvolosa, a detta nuvolosità potranno essere associate delle precipitazioni da isolate a sparse, che potranno manifestarsi anche a carattere di rovescio o temporale, localmente anche di forte intensità, le descritte condizioni meteorologiche, nel corso della giornata con modalità diverse in tempistiche e dinamiche, interesseranno quasi tutte le nostre regioni. Per quanto riguarda il contesto termico le temperature, nei valori minimi faranno registrare dati termici superiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, al Nord, sulla Sardegna e sulle regioni centrali, mentre al sud avremo dati termici in media o leggermente superiori. Nei valori massimi avremo dati termici in media sulle regioni settentrionali ed in media o leggermente superiori sulle restanti aree del Paese.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI GIOVEDÌ 23 OTTOBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, nel corso della giornata delle schiarite si alterneranno ad addensamenti nuvolosi che potranno risultare anche consistenti. A detta nuvolosità potranno essere associate delle precipitazioni da isolate a sparse, che potranno essere anche a carattere di rovescio o temporale. In serata assisteremo ad un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche.

Il Vento: inizialmente si orienterà di direzione di provenienza da Sud-Est (Scirocco) e sarà di intensità debole con possibili locali rinforzi fino a moderata. In mattinata ruoterà fino ad orientarsi di direzione di provenienza da Sud (Ostro o Mezzogiorno) e sarà di intensità moderata. Da metà giornata circa ruoterà gradualmente fino a disporsi, nel corso della seconda parte della giornata, di direzione di provenienza da Ovest (Ponente) e tenderà progressivamente a rinforzare fino a raggiungere l'intensità di burrasca forza 7-8.

Lo Stato del mare: inizialmente è previsto essere generalmente mosso, il moto ondoso tenderà gradualmente ad aumentare nel corso della giornata, fino ad avere condizioni di mare agitato con mareggiate lungo le coste esposte al vento.

Le Temperature: non subiranno variazioni di rilievo, nel complesso faranno registrare dati termici leggermente superiori sia nei valori minimi che nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta, potrebbe risultare a tratti scarsa sulle zone collinari e durante il manifestarsi di fenomeni precipitativi a carattere di rovescio o temporale.