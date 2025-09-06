Saremo interessati da un promontorio di alta pressione di origine sub-tropicale, figura barica che porterà ad avere generali condizioni di tempo stabile e soleggiato sull'intera Penisola. Nel corso della mattinata sulla Sardegna, a causa della formazione di una relativa area di bassa pressione in prossimità del settore occidentale dell'isola, è previsto aversi un progressivo aumento della copertura nuvolosa, tale che il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso fino al termine della giornata. Non sono previste precipitazioni associate a detta nuvolosità. Durante le ore pomeridiane, in prossimità dei rilievi alpini, prealpini ed appenninici, potrebbero formarsi degli addensamenti nuvolosi che potrebbero risultare anche consistenti, dovuti allo sviluppo di nubi cumuliformi ad evoluzione diurna. A detta nuvolosità potrebbero essere associate delle locali precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale. Per quanto riguarda il contesto termico le temperature, nei valori minimi, faranno registrare dati termici generalmente in media, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, al Nord, sulla Toscana e sulla Sicilia, sulle restanti aree del Paese avremo valori termici leggermente superiori. Nei valori massimi avremo dati termici in media o leggermente superiori al Nord e superiori sulle restanti aree del Paese.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI DOMENICA 7 SETTEMBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza variabile e sarà di intensità debole con possibili locali rinforzi fino a moderata.

Lo Stato del mare: è previsto essere quasi calmo o poco mosso.

Le Temperature: non subiranno variazioni di rilievo, nel complesso faranno registrare dati termici leggermente superiori sia nei valori minimi che nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta.