Saremo interessati dal transito di una goccia d'aria fredda in quota, che vi ricordo rappresenta un'area di bassa pressione, che favorirà l'insorgere di una diffusa instabilità atmosferica. Situazione che favorirà la formazione di diversi sistemi nuvolosi, ai quali potranno essere associate delle precipitazioni da isolate a sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale, localmente anche di forte intensità, non si esclude possano aversi locali grandinate. La descritta fenomenologia, con modalità diverse in tempistiche e dinamiche, è prevista interessare le regioni settentrionali, quelle dell'alto e medio versante tirrenico e relative zone interne, la Campania e la Sardegna. Più marginalmente è previsto vengano interessate le regioni dell'alto e medio versante adriatico. Sulle estreme regioni meridionali e la Sicilia prevarrà una maggiore stabilità atmosferica. Nel corso della seconda parte della giornata un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche interesserà la Sardegna. Per quanto riguarda il contesto termico le temperature, nei valori minimi, faranno registrare dati termici generalmente in media su tutte le nostre regioni rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo. Nei valori massimi avremo dati termici inferiori al Nord, al centro, sul Molise e sulla Campania, in media sulla Sardegna e superiori alla media sulle estreme regioni meridionali e la Sicilia.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI DOMENICA 13 LUGLIO 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, a detta nuvolosità potranno essere associate delle precipitazioni da isolate a sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale, localmente anche di forte intensità, non si esclude possano aversi locali grandinate. I fenomeni precipitativi, con modalità diverse in tempistiche ed intensità, potranno manifestarsi nell'intero arco della giornata.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza da Sud-Est (Scirocco) e sarà di intensità moderata con possibili locali rinforzi fino a forte.

Lo Stato del mare: è previsto essere molto mosso.

Le Temperature: non subiranno variazioni di rilievo nei valori minimi, mentre sono previste in diminuzione nei valori massimi, nel complesso faranno registrare dati termici in media nei valori minimi ed inferiori alla media nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta, potrebbe risultare scarsa o cattiva in occasione del manifestarsi dei fenomeni precipitativi.