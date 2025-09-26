CIVITAVECCHIA - A volte i gesti più semplici hanno il potere di cambiare la vita di una persona. È quanto accaduto a una signora di Civitavecchia, invalida al 100%, che oggi desidera esprimere il suo profondo ringraziamento all’Ufficio Autorizzazioni dei parcheggi per disabili della Polizia Locale e alla squadra di CSP che si occupa delle strisce. Un problema che sembrava insormontabile è stato preso a cuore con professionalità, precisione e rapidità: l’Ufficio della Polizia Locale ha seguito la pratica con attenzione e solerzia, mentre la squadra di CSP è intervenuta con tempestività, tracciando le strisce dedicate in tempi record. Un lavoro fatto non solo con efficienza, ma con umanità, che ha donato a questa cittadina un nuovo respiro di libertà.

«Ora posso muovermi con più facilità insieme alla mia caregiver che sta avendo dei problemi di salute anche lei – racconta commossa – e questo mi ridona dignità e indipendenza. Grazie di cuore a chi ha reso possibile tutto questo». Un ringraziamento che va ben oltre l’aspetto tecnico: è la testimonianza di come, dietro alle divise, e agli uffici, ci siano donne e uomini capaci di ascoltare, comprendere e agire con sensibilità.