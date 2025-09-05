CIVITAVECCHIA – «Sono Antonella Velotti, figlia di Clara Gasparri, recentemente operata presso il reparto di Ortopedia dell’Ospedale San Paolo di Civitavecchia.

Colgo l’occasione per ringraziare tutte le persone che ne fanno parte: dal dott. D’Arrigo, medico di altissima qualità e professionalità, sempre disponibile e accogliente con i pazienti, agli infermieri e agli OSS, sempre gentili e premurosi non solo con mia madre, ma con tutti i ricoverati.

La pazienza, la gentilezza e la disponibilità del personale rappresentano la dimostrazione concreta di quanto l’amore per il proprio lavoro, unito alla passione, faccia davvero la differenza. Sembrerà strano, ma sono proprio questi gesti semplici che fanno sentire il paziente accolto, curato e rassicurato di essere in buone mani.

Sono convinta che siano le persone, con il loro modo di essere e di porsi, a determinare la qualità in ogni situazione. Voi — medici, infermieri e OSS — fate la differenza, rendendo questo reparto un punto di riferimento non solo per la competenza e la professionalità, ma anche per l’umanità che trasmettete ogni giorno ai pazienti.

Grazie di cuore».