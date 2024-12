CIVITAVECCHIA – La sera del 22 dicembre al teatro Traiano di Civitavecchia, ho assistito ad un emozionante viaggio nelle tradizioni del Natale, raccontate attraverso le note di meravigliose canzoni natalizie, magistralmente interpretate dalle grandi eccellenze del panorama musicale della nostra città. Gino Saladini ed Anthony Caruana mi hanno condotto attraverso un magico percorso nel rivivere ricordi di Natali passati, e raccontato storie di Natali mai vissuti, ma in egual modo coinvolgenti. "Racconti di Natale", titolo non poteva essere più evocativo. Fra tutti i partecipanti a questa eccezionale serata mi ha particolarmente emozionato la presenza sul palco di Mario Paparozzi, personaggio di indubbio valore nel mondo della musica, non soltanto in ambito locale. La sua interpretazione di "The Christmas Song" - ogni artista della serata si doveva esibire in una canzone di Natale, a sua scelta - un brano non eccessivamente famoso della tradizione natalizia made U.S.A. che amo in modo particolare, mi ha piacevolmente sconvolto fin dalle prime note, per l’arrangiamento di altissimo livello, ma soprattutto per la sublime interpretazione fornita da uno straordinario Mario Paparozzi, che nel corso della stessa serata ha ricevuto l’encomio speciale dell’intera organizzazione, guidata da Gino Saladini, che ne ha sottolineato alcuni tratti della sua vita, dedicata interamente alla Musica. Il pubblico del Teatro Traiano, raramente così speciale e attento come quella sera, ha tributato all’ex voce solista e bassista dei Rokketti il proprio generale entusiasmo, con applausi a scena aperta durante l’esecuzione di “The Christmas Song” e un paio di festosissime standing ovation, nel finale. Entusiasmo da stadio, dunque, nel compassato pubblico del Teatro Traiano, che per poco non ha travolto dalla commozione il bravo e simpatico Mario Paparozzi che dopo una vita di esperienze straordinarie sui palchi dei più importanti locali e teatri in Germania poi in Italia, per la prima volta, sul palcoscenico del Teatro Traiano, nella sua città, è riuscito a mascherare le lacrime di gioia, trovando rifugio dietro le quinte. La sera del 22 dicembre al Teatro Traiano di Civitavecchia, con la sua personalità e la sua voce calda e appassionata, Mario Paparozzi ha entusiasmato tutto il pubblico. Ed io non posso far altro che ringraziarlo, perché mi ha commosso, nell'ascoltarlo dal vivo, come non mi era mai accaduto prima con nessun altro cantante. E sono pienamente d’accordo con quella signora che, al termine della serata, uscendo dal teatro, esprimeva ancora platealmente il proprio entusiasmo, a voce alta: - Mario Paparozzi, il più bello!... Il più bravo!... Il più elegante!... E anche il più simpatico! "Racconti di Natale", dicembre 2023.Una serata che non potrò più dimenticare. Un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno potuto renderla possibile. Grazie!

Maura Barbani

