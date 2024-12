CIVITAVECCHIA – Una trasferta europea “breve ma intensa” quella del presidente di Unindustria Civitavecchia Cristiano Dionisi e del presidente dell’Adsp Pino Musolino per visitare un hub di costruzione ed assemblaggio di parchi eolici off-shore. «Abbiamo avviato un dialogo con potenziali investitori e condiviso insieme a loro opportunità e criticità per capire la reale fattibilità di un progetto analogo sul territorio - ha spiegato il presidente Dionisi - Unindustria continua a lavorare per una transizione energetica seria e responsabile». I rappresentanti del territorio hanno visionato la realizzazione di tre moduli galleggianti, progetto che potrebbe avere una potenziale importanza anche sul territorio. Ci sono delle criticità da risolvere in Italia, alla prese con una burocrazia più lenta rispetto ai paesi del nord Europa, ma ci si guarda attorno, convinti che l’eolica possa comunque rappresentare una alternativa valida. «È necessario costruire percorsi con investitori seri che abbiano la capacità di creare e gestire progetti vincenti - ha aggiunto il presidente Musolino - l’Eolico offshore può essere una delle chiavi del successo di Civitavecchia nel prossimo futuro e per questo, grazie anche alle relazioni personali, che sono sempre alla base dei buoni e sani progetti, siamo andati a vedere chi lo sta facendo seriamente, per verificare inoltre la possibilità di future collaborazioni».

