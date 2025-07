CIVITAVECCHIA – «Le interruzioni della fornitura di energia elettrica che avvengono nel periodo estivo non sono causate dall’elevata richiesta di carico, comunque tipica del periodo, bensì da problemi di smaltimento del calore legati al persistere di condizioni climatiche del tutto eccezionali». Enel risponde alle sollecitazioni giunte recentemente dai sindacati elettrici in merito ai continui black out che si stanno registrando nel Paese, con Civitavecchia che non fa eccezione. Tutt’altro.

«In tale contesto, E-Distribuzione ha attivato una macchina organizzativa pronta a intervenire con rapidità ed efficacia – spiegano – la rete magliata e il sistema di telecontrollo attivo 24 ore su 24 presso i 28 centri operativi consentono di gestire in tempo reale le segnalazioni di disservizio, con la possibilità di rialimentare da remoto la maggior parte dei clienti coinvolti in tempi contenuti. L’azienda ha inoltre ha attuato un rinnovamento del modello operativo, reso necessario dalla profonda evoluzione del sistema elettrico e dalle nuove sfide che il settore energetico sta affrontando. Tale modello consente una migliore distribuzione dei carichi di lavoro con l’obiettivo di garantire i più elevati standard di sicurezza e migliorare l'efficienza del servizio ai clienti. La sua introduzione si inserisce in un piano complessivo di potenziamento della rete che vede, tra l’altro, 16,2 miliardi di euro di investimenti in Italia previsti dal Piano Strategico 2025-2027, insieme al programma di assunzioni con l’entrata di 2.000 risorse all’interno dell’organico di E-distribuzione nel periodo 2024-2026».