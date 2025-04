Vendere online non è mai una semplice passeggiata, perché richiede un team ben organizzato, nel caso dei brand e negozi online più vasti e una vera e propria strategia di marketing multicanale, anche stiamo parlando di un semplice libero professionista o commerciante.

Per scegliere lo stile più adatto, bisogna conoscere le diverse tecniche più utili a ottimizzare le vendite, e allora, facciamoci questo viaggio all’interno delle strategie di marketing digitale più usate ed efficaci.

I social media dominano il marketing digitale

Il social media marketing rappresenta un evergreen perché tutto ciò che accade, ormai passa inevitabilmente da Facebook, Threads, Youtube, Instagram, Tik Tok e anche Whatsapp o Telegram, che ormai funzionano come dei veri social.

Questa strategia ti consente di raccontare il tuo brand, rispondere agli utenti, ma anche mostrare la tua vetrina virtuale con foto e video.

Influencer marketing per ogni tipo di azienda

Questa è un’altra strategia particolarmente efficace, un evergreen della comunicazione, con il vantaggio che le piccole aziende possono scegliere micro influencer, risparmiando notevolmente sui costi.

Le aziende più grandi possono affidarsi ai vip, in una strategia pubblicitaria che premia sempre la massima creatività e, soprattutto, l’originalità del messaggio.

Email marketing: strategia che vince non si cambia

Continuiamo il nostro viaggio nelle strategie pubblicitarie digitali più efficaci, menzionando la prima: l’email marketing. Questa è l’evergreen delle strategie di marketing digitale, nonostante sia la più “antica” resta una delle più affidabili.

Qual è il segreto del suo eterno successo? L’email marketing consente di stabilire un rapporto di fiducia con i clienti mantenendo il tono professionale, inoltre, è il miglior metodo per personalizzare le offerte.

Content Marketing e SEO: il cuore del marketing digitale

Il contenuto è tutto per un buon venditore e questa strategia si preoccupa di rispondere a tutte le domande degli acquirenti, migliorare il funnel di conversione utente - cliente, dominare le posizioni nei motori di ricerca per essere facilmente intercettabili.

Il Content Marketing si preoccupa della creazione di blog, articoli, rubriche, video, immagini e tutta la parte più creativa della pubblicità. Per ottenere la migliore posizione nei motori di ricerca, è opportuno ottimizzare il linguaggio SEO attraverso la scelta giusta di parole chiave e hashtag, ma soprattutto, creare contenuti originali al 100% per evitare penalizzazioni.

Per mettere in atto questa strategia al meglio, non bisogna dimenticare di curare il servizio clienti e di creare una community sui social, in modo da intervenire direttamente per qualsiasi chiarimento o problema: recuperare un cliente, costa sempre di meno che trovarne uno nuovo.

Guerrilla Marketing e Blue Ocean: quando per vincere bisogna rischiare

Chiudiamo il nostro viaggio con due strategie di marketing digitale rischiose, come per esempio la Blue Ocean, metodo che invita le aziende a uscire dal Red Ocean, dove c'è la concorrenza, per reinventarsi un mercato inedito con un prodotto nuovo, rispondendo ad altre esigenze dei clienti e intraprendendo un nuovo percorso in mare aperto.

Ancora più rischiosa è la strategia Guerrilla Marketing, perché può essere applicata sia in digitale che sul terreno reale, ma presuppone l’effetto sorpresa, che miri più a entrare nella testa delle persone, piuttosto che a vendere. Ma soprattutto, la strategia di Guerrilla Marketing, mira a far parlare del proprio brand imponendosi nei trend dei media tv e dei social.