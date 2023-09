VETRALLA - Nasce a Vetralla l’associazione Vivi la Tuscia.

Per la prima volta le attività su strada di Vetralla e Cura si sono unite in una unica associazione al fine di promuovere il proprio paese. L’associazione ha come scopo il rilancio e la valorizzazione delle attività commerciali, artigianali, turistiche aderenti ed il miglioramento della qualità del territorio. Tale rilancio sarà promosso attraverso la realizzazione di progetti, iniziative ed eventi di carattere commerciale, culturale e sociale. Federico Pasquinelli nominato presidente, con lui in squadra Michele Palombi (vicepresidente), Gianluca Gutling, Ornella Moretti, Valentino D’Ovidio, Eleonora Aquilani, Francesco Gabrielli (consiglieri). «Un’importante opportunità di rilancio del paese che parte subito dal prossimo Natale – dice Pasquinelli– con i fondi del bando regionale a favore delle attività economiche su strada di cui siamo vincitori. Il programma - prosegue - interesserà tutte le macro aree previste nel bando regionale e intende, in sintesi, favorire il miglioramento della qualità urbana e dei percorsi e soprattutto caratterizzare una serie di azioni, realizzate da Vivi la Tuscia in coordinamento con l’amministrazione comunale, legate alla promozione turistica».

Fondamentale il supporto di Confcommercio Lazio Nord che coordinerà il progetto, nello specifico attraverso il proprio Centro Servizi C.A.T.. Diamo, in questo modo, maggiore valore al nostro percorso con l’ausilio di un’associazione di categoria che ci rappresenti e con la quale condivideremo anche momenti seminariali e formativi dedicati al lavoro in rete tra attività economiche: imparare a lavorare insieme, con quale metodologia e con esempi concreti di possibili azioni che la nostra Associazione potrà sviluppare nel futuro. «Un ringraziamento sentito - conclude il neo presidente - va all’amministrazione comunale che ha accolto la nostra progettazione e con la quale ci stiamo muovendo in sinergia. Sarà importante, infatti, proseguire un dialogo costante e costruttivo con l’amministrazione comunale al fine di operare sempre al meglio e con la prospettiva di un paese che si rafforzi, puntando sull’accoglienza. Vivi la Tuscia sarà, ne siamo certi, una solida realtà per Vetralla, destinata a crescere sempre di più e ad espandersi in tutte le frazioni e alla quale tutti i commercianti volenterosi potranno unirsi».