CIVITAVECCHIA – La visita dell’imprenditore civitavecchiese Mario Molinari, simbolo del celebre marchio, al punto vendita di Eatruria si è rivelata un’importante occasione di confronto sullo sviluppo del territorio e sulla valorizzazione delle eccellenze locali. Un dialogo costruttivo che ha messo in luce le grandi potenzialità della città come meta di interesse per i milioni di turisti che la visitano ogni anno, attirandoli con storie e tradizioni legate ai prodotti locali.

Sergio Aversa, portavoce del progetto Eatruria, ha sottolineato il ruolo cruciale degli addetti del negozio nel raccontare ai visitatori la storia della Sambuca Molinari, un simbolo indissolubilmente legato a Civitavecchia. Durante la visita, i clienti ricevono consigli su come degustare al meglio il liquore, dai classici abbinamenti con il caffè e la sambuca con la mosca, fino a nuove proposte capaci di esaltarne le qualità. «Molti turisti rimangono affascinati nello scoprire che un brand così noto nel mondo affonda le sue radici proprio nella nostra città», ha aggiunto Aversa. L’incontro è stato un’occasione unica per approfondire storie e aneddoti legati alla Sambuca Molinari, offrendo spunti per arricchire l’esperienza turistica con percorsi ancora più coinvolgenti e immersivi. Lanfranco Valletti, quality manager di Eatruria, ha presentato le iniziative proposte ai visitatori, tra cui cooking class per turisti stranieri, pensate per insegnare come utilizzare e abbinare il prodotto seguendo la tradizione civitavecchiese. Non sono mancati momenti di riflessione sulle potenzialità di creare nuove iniziative che possano rispondere alle tendenze emergenti di consumo, intercettando i gusti dei turisti sempre più interessati a vivere esperienze autentiche e innovative.

Un momento saliente dell’incontro è stato l’intervento del giornalista Patrizio Paolinelli, che ha realizzato un’intervista dedicata al passato e al presente del marchio Molinari, approfondendo il suo valore economico, culturale e il legame speciale con Civitavecchia. L’intervista verrà pubblicata a breve su una testata nazionale specializzata in tematiche legate al mondo del lavoro.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio sforzo di collaborazione tra realtà locali, orientato alla creazione di sinergie e iniziative innovative che possano valorizzare il territorio, arricchire l’offerta turistica e rendere Civitavecchia una meta ancora più attrattiva. «Questi confronti sono fondamentali per generare idee e progetti che portino lustro alla nostra comunità, soprattutto in vista del Giubileo, che attirerà un numero crescente di visitatori nella nostra città», hanno commentato gli organizzatori.