CIVITAVECCHIA – Una squadra giovane, intraprendente e determinata, che con professionalità ed entusiasmo è pronta ad accogliere i clienti, offrendo diverse opportunità in base a quelle che sono le loro richieste e cercando di soddisfarle al meglio. È questo lo spirito con cui, sabato scorso, è stato tagliato il nastro del nuovo District Point di Genial Finance, Agenzia Distretto Spefin Finanziaria, in via Achille Montanucci 2G.

Ad aprire le porte della nuova sede le due ragazze che gestiranno il Point, Sabina ed Elisabetta, che insieme all’Amministratore Maurizio Paolangeli e alla Responsabile Paola Bonella, hanno dato il benvenuto ai tanti presenti, confermando la volontà di proseguire il percorso di rafforzamento sul territorio. Genial Finance, infatti, è oggi posizionata in numerose località del centro e sud Italia, da Roma a Nepi, passando per Viterbo, Volla, Palermo e Terni. La Genial Finance, in questi anni e attraverso caratteristiche quali la trasparenza, la professionalità e la fidelizzazione del cliente, è cresciuta in maniera esponenziale raddoppiando il numero di sedi e di collaboratori, con 10 uffici in quattro regioni e la squadra che oggi conta circa 60 unità.

«Sono entusiasta di far parte di questo gruppo con cui fin da subito è nata una forte sinergia e relazione – ha commentato soddisfatta Sabina - sono sicura che in questa nuova “famiglia” riuscirò ad raggiungere i risultati prefissati».

A farle eco Elisabetta, che ha parlato di una «forte integrazione fin da subito con tutte i reparti aziendali. Sono felice – ha spiegato - di far parte di questa squadra. Sono sicura che gli strumenti messi a disposizione dall’azienda mi permetteranno di raggiungere gli obiettivi che insieme abbiamo condiviso e programmato».

Sabina ed Elisabetta «sono professioniste nel nostro campo ed hanno maturato una grande esperienza nel settore creando un’ampia rete di clienti che si rivolgono a loro – ha messo in evidenza la responsabile Paola Bonella - certi di trovare una consulenza trasparente e su misura. Questo nuovo ufficio conferma l’importanza di essere presenti sul territorio e segna il primo passo verso obiettivi sempre più grandi».

Da oggi, quindi, il nuovo District Point è pronto ad accogliere la clientela. «L’inaugurazione di questo nuovo ufficio – ha concluso l’Amministratore unico Maurizio Paolangeli - si è resa possibile grazie alla collaborazione di tutti e grazie all’esperienza di Sabina ed Elisabetta sul territorio e nel settore. Il nuovo ufficio rafforza la presenza territoriale della nostra rete commerciale fortificando le fondamenta di Genial Finance».

