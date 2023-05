CIVITAVECCHIA – Un interessante convegno, di grande attualità, quello organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Civitavecchia, Università La Tuscia, Commercialista Telematico, in collaborazione con la Fondazione Cariciv, e in programma questo pomeriggio alle 16 presso il teatro di piazza Verdi. All’ordine del giorno “La riforma fiscale: una prima analisi delle novità in arrivo”.

Prevista la partecipazione di illustri relatori, alcuni dei quali, membri del Governo e del Parlamento che hanno fortemente contribuito alla scrittura della Riforma fiscale. In particolare interverranno l’on. Massimo Bitonci, Sottosegretario al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’on. Alberto Gusmeroli, Presidente della Commissione Attività produttive, Commercio e Turismo della Camera dei Deputati, Dario Deotto, Commercialista - Studio Deotto Lovecchio & Partners, l’avvocato Giuseppe Loffreda, Socio Fondatore Legal4Transport, il professor Enrico Maria Mosconi, Università degli Studi della Tuscia ed il colonnello Fabrizio Stella, Comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di Civitavecchia. Sono oltre 500 gli iscritti in tutta in Italia, con la partecipazione resa possibile anche online.