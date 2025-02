Nel Centro Italia si guarda all’inizio del 2025 per scoprire se il mercato delle polizze moto sarà in grado di invertire il trend che ha caratterizzato l’anno precedente, in cui sostanzialmente la spesa per le garanzie accessorie, salvo poche eccezioni, è tendenzialmente aumentata.

A metterlo in evidenza è stata l’analisi di Facile.it, il portale di riferimento in Italia per trovare la migliore tra le assicurazioni moto in pochi click, che ha messo a confronto l’andamento medio dei prezzi tra il primo e il secondo semestre del 2024.

Garanzie accessorie in aumento: ecco quelle che superano la media italiana

Guardando più nel dettaglio allo studio condotto da Facile.it, è possibile notare come l’aumento delle garanzie accessorie nel Centro Italia abbia in alcuni casi superato anche la media nazionale.

È il caso per esempio della copertura Atti Vandalici, in cui il costo, portandosi da una media di 144,91€ nel periodo da gennaio a giugno 2024, a una di 189,05€ da luglio a dicembre (con un aumento medio di più di 44€), supera nettamente la media italiana, ferma a 155,27€.

Lo stesso vale per la garanzia accessoria Minikasko, che cresce da 329,93€ a 346,60€, superando, di fatto, i 336,14€ della media nazionale.

Garanzie accessorie in aumento, ma al di sotto della media nazionale

Segue un andamento diverso, rispetto a quelle già trattate, ma confermandosi in aumento, la garanzia accessoria Eventi atmosferici, che, nel Centro Italia, è passata da un premio di 75,17€ nel primo semestre del 2024, a un premio di 90,31€ nel secondo semestre.

Sebbene l'incremento sia significativo, il costo resta però ancora minore rispetto a quello della media italiana, che nella seconda parte del 2024 si attestava sui 192,53€. Un dato che non sorprende, se si pensa che, secondo l’Osservatorio Città Clima di Legambiente, il Centro Italia è l’area del Paese in cui nel 2024 si è registrato il minor numero di eventi climatici estremi: 61 contro i 198 del Nord e i 92 del Sud.

Lo stesso vale per la garanzia accessoria Kasko totale, per la quale il costo, pur restando al di sotto della media nazionale (501,27€), è salito da 479,61€ a 496,56€.

Significativo anche l'incremento del prezzo per la garanzia accessoria Bonus protetto, che passa da 31,83€ a 38,61€ tra il primo e il secondo semestre.

Registrano un incremento, sebbene più basso, anche l’Assistenza stradale (22,39€ del primo semestre vs 22,68€ del secondo), la Scatola nera (59,08€ vs 59,10€) e la Infortuni conducente (52,48€ vs 53,91€), che restano leggermente al di sotto della media nazionale, rispettivamente di 22,63€, 59,23€ e 54,71€.

Decisamente più contenuti, sebbene comunque presenti, gli incrementi di Rinuncia alla rivalsa e Tutela legale, che, dal primo al secondo semestre, subiscono un aumento rispettivamente di 2,39€ e 2,70€, raggiungendo, a fronte di medie nazionali di 21,34€ e 21,79€, un premio di 21€ e 21,67€.

Premi garanzie accessorie Centro Italia: i ribassi

I dati sui premi delle garanzie accessorie per il Centro Italia rilevano solo due ribassi. Il primo, sebbene più contenuto, è quello che riguarda la polizza Cristalli che, tra il primo e il secondo semestre, passa da 30,43€ a 30,12€, attestandosi al di sotto rispetto alla media nazionale di 33,14€.

Il risultato più significativo, però, è quello che arriva dalla garanzia accessoria Furto e incendio, la sola a registrare un calo così importante nel periodo di osservazione selezionato. Si è infatti passati da 322,01€ per il primo semestre a 275,57€ per il secondo: un valore che, in ogni caso, rimane ben al di sopra della media nazionale di 219,80€.

L'analisi dei premi delle garanzie accessorie per le RC Moto, in definitiva, conferma nel Centro Italia una significativa tendenza al rialzo per la maggior parte delle coperture e, in un unico caso, un ribasso che, tuttavia, lascia il premio al di sopra della media nel resto del Paese. L'attenzione a tali dinamiche, unita alla consultazione di strumenti di comparazione, può migliorare l'accesso a queste garanzie, assicurando un'ottimizzazione dei costi e un efficace supporto alle scelte dei consumatori.