La crisi demografica nella Tuscia non è solo un fatto di invecchiamento progressivo della popolazione. Il problema grave è che non ci saranno lavoratori giovani per sostituire quelli che mano a mano andranno in pensione, e l’allarme di Unindustria si concentra su un particolare: la manodopera straniera non basta a sopperire alla mancanza di viterbesi. Questo vale in particolar modo nel settore dell’edilizia dove si può trovare manodopera ma sono sempre meno gli operai specializzati. Così in una nota Unindustria Viterbo. «Un dato rende la misura di quanto sia drammatica la situazione, in Italia e anche a Viterbo. Secondo i dati Istat, nel 2022 in provincia il saldo tra nati e morti è stato negativo di 2.493 persone. Nemmeno i flussi migratori sono riusciti a compensare il calo della popolazione; le entrate sono state 1.202. Significa che abbiamo chiuso lo scorso anno con -1.300 abitanti circa». Sergio Saggini, il presidente di Unindustria Viterbo, scorre i numeri e non cela la preoccupazione per cosa si nasconde dietro quei dati: un territorio in continuo invecchiamento dove si fanno sempre meno figli. «La nostra provincia - commenta il presidente di Unindustria - è caratterizzata da un numero sempre più esiguo di nuovi nati e un invecchiamento galoppante». Questo si ripercuote sul mondo del lavoro, ma non solo: «La popolazione attiva - continua Saggini - è quella che mantiene il welfare. Inoltre, lentamente non ci saranno più figure lavorative: inizieranno a mancare i medici, ad esempio». «Per quanto riguarda invece la formazione richiesta, il dato sull’edilizia - prosegue - dice che c’è una quasi totale difficoltà di reperimento di personale qualificato e, a mio avviso, pur in assenza di incentivi fiscali, questa situazione potrebbe rimanere così anche per i prossimi anni. Nella trasformazione alimentare la difficoltà di reperimento è pari al 91%, forse anche a dimostrazione di una vivacità che negli ultimi anni si è riscontrata nel settore». E poi c’è il nodo migranti. «I flussi migratori-sostiene ¡l presidente Unindustria - che ora sono un problema sociale andrebbero gestiti per farne un’opportunità: andrebbero canalizzati verso percorsi di formazione finalizzati all’ingresso nel mondo del lavoro. Ma attenzione: sarebbe una soluzione a breve termine perché il trend della denatalità riguarda tutti i Paesi». Si parla dunque di dipendenti che entrano nel mondo del lavoro, e in particolare nel settore dell’edilizia, senza una specifica formazione e, di base, tutte le conoscenze del lavoro, derivano solo dall’esperienza. «Bisogna innanzitutto investire sull’educazione dei figli, trovare forme di supporto alle madri che hanno bambini con politiche di investimento negli asili, per fare un esempio. L’altro aspetto fondamentale è - secondo Saggini - favorire reali politiche di integrazione e formazione lavorativa dei migranti, come ha fatto la Germania con i siriani». E spiega: «Invertire la rotta, se è estremamente necessario, non è però sufficiente, perché - conclude - bisogna investire sull’educazione professionale m modo che esistano lavoratori pronti per affrontare la professione e cercare di colmare il gap tra domanda e offerta di lavoro: per tutto ciò, serve una triangolazione tra Stato, imprenditori e scuola perché dobbiamo risalire la china ma per riuscirci dobbiamo guardare anche ai bisogni delle imprese».