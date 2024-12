Attestato di merito della sindaca Chiara Frontini per il viterbese Leonardo Geronzi. La cerimonia di consegna, avvenuta alla presenza della consigliera comunale delegata alle nuove generazioni Francesca Pietrangeli e dei familiari del giovane ingegnere, si è tenuta nella sala consiliare di Palazzo dei Priori. Frontini, a nome della città di Viterbo, ha voluto ringraziare Leonardo Geronzi per essersi distinto in ambito biomedico internazionale per il suo straordinario talento nell'aver progettato uno strumento innovativo per la prevenzione, diagnosi e monitoraggio dell'aneurisma aortico. Per l'importantissimo risultato raggiunto ha vinto il Premio nazionale dell'Innovazione a dicembre, a Milano. «La città rende merito alle giovani eccellenze come Leonardo – ha affermato Frontini -: un ragazzo che sta crescendo e si sta affermando dal punto di vista professionale, tra l'altro in un ambito molto complesso e delicato come la ricerca biomedica e che ha deciso di intraprendere nel settore delle start up innovative. Sono role models positivi che vanno sostenuti e fatti conoscere perché spesso neanche noi viterbesi sappiamo i valori che abbiamo». Un riconoscimento, apprezzato, che Geronzi ha dedicato al padre, recentemente scomparso