CASTIGLIONE IN TEVERINA - Siracusa e Ortigia si preparano a ospitare due eventi di grande rilievo internazionale, il G7 e l'Expo Divinazione, in programma da oggi al 29 settembre. Tra i protagonisti di questi prestigiosi appuntamenti, l'Accademia Intrecci si occuperà di gestire il servizio di sala durante i momenti conviviali ufficiali. L'accademia di alta formazione, fondata dalle sorelle Dominga, Marta ed Enrica Cotarella, con sede a Castiglione in Teverina, è stata scelta come partner per garantire la qualità e l'eleganza del servizio. La partecipazione di Intrecci al G7 non rappresenta solo un'opportunità per i suoi studenti, ma un riconoscimento del ruolo fondamentale che l'accademia gioca nella formazione dei futuri professionisti del settore. Gli allievi, affiancati da professionisti e docenti, saranno coinvolti nella gestione del servizio durante pranzi e cene ufficiali, in presenza dei massimi rappresentanti istituzionali e delle più importanti aziende del settore agricolo a livello internazionale. Marta Cotarella, direttrice dell’accademia, ha espresso con entusiasmo il valore di questa esperienza: «Siamo onorati e grati di partecipare a un evento istituzionale così importante per il mondo dell’agricoltura e per tutto il made in Italy enogastronomico. Per noi di Intrecci sarà un’occasione unica, in cui i nostri studenti potranno mettere in pratica quanto appreso, lavorando a fianco dei nostri docenti e del personale dell’accademia». Tra i numerosi appuntamenti in cui gli studenti di Intrecci saranno coinvolti, spiccano il G7 Giovani e il ricevimento per l’apertura della ministeriale G7, organizzato dalle regioni italiane. Altre occasioni di grande rilievo includono gli eventi al Castello di Maniace e al Teatro Greco di Siracusa, che ospiteranno la riunione dei ministri dell'Agricoltura del G7. Oltre al G7, l’Accademia Intrecci sarà presente all’Expo Divinazione 2024, un’area espositiva che celebrerà il mondo dell’enogastronomia. La direttrice Marta Cotarella parteciperà inoltre al convegno sulla formazione organizzato da Renaia – Rete nazionale degli istituti alberghieri. Un evento che vedrà un ampio confronto sul tema della formazione nel settore dell’ospitalità, confermando l'impegno di Intrecci nell’educazione e nel perfezionamento delle future generazioni di professionisti. L’esperienza del G7 e dell’Expo Divinazione offrirà agli studenti di Intrecci l'opportunità di crescere e confrontarsi con un contesto internazionale, un'esperienza che arricchirà il loro percorso professionale. Intrecci si conferma così un'eccellenza nel panorama della formazione per il settore dell'ospitalità, puntando su qualità, professionalità e un forte legame con le realtà produttive italiane e internazionali.