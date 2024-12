“Sostenibilità aziendale: la nuova sfida per le Pmi”. È il tema che sarà al centro del seminario promosso dalla Federlazio, in programma domani, mercoledì 29 novembre, alle 16,30, a Viterbo, nella sede dell’associazione della Piccole e media impresa.

In un contesto generale che pone sempre più attenzione agli impatti ambientali e sociali delle attività produttive, la sostenibilità aziendale sta diventando un tema sempre più rilevante, anche per le Piccole e medie imprese e il relativo bilancio, che nei prossimi anni sarà obbligatorio per un numero crescente di realtà imprenditoriali, costituisce lo strumento cardine per divulgare il proprio impegno, i progetti e le strategie messe in campo per migliorare la presenza e la responsabilità dell’impresa sul territorio.

Un percorso in grado di rendere l’immagine dell’azienda più solida ed autorevole nei confronti della vastissima platea di interlocutori, direttamente o indirettamente, coinvolti o interessati all’attività della stessa: istituzioni, investitori, banche, clienti, fornitori, dipendenti.

«Si tratta di una preziosa opportunità di crescita per le Piccole e medie imprese – afferma la presidente di Federlazio Viterbo, Tiziana Governatori – che orienta i propri investimenti e i propri modelli di business in direzione di obiettivi rilevanti e aderente alle nuove visioni di sviluppo nazionali ed internazionali.

Sarà un momento di confronto, rivolto a tutti i nostri imprenditori che attraverso gli autorevoli interventi di esperti, che operano all’interno della nostra piattaforma Federlazio business consulting, approfondirà la natura, i contenuti e la portata del bilancio di sostenibilità nella vita dell’azienda e fornirà risposte a tutti i possibili interrogativi e sugli aspetti ancora poco noti». Il seminario è gratuito e, considerando i posti limitati, occorre confermare la propria partecipazione.