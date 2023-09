“La Seo nella Customer Journey. Fondamentali per l’indicizzazione online: Seo Tech e Seo Content” è il titolo del webinar gratuito in programma giovedì prossimo a partire dalle ore 15. Si tratta del quarto appuntamento previsto nel programma di Eccellenze in Digitale, la serie di workshop organizzati dal Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Rieti Viterbo con il supporto dell’Azienda speciale Centro Italia e la collaborazione dello Spazio Attivo Lazio Innova Viterbo e di Open Hub Viterbo. Nel corso dell’incontro saranno affrontate le tematiche legate alle nuove modalità per indicizzare efficacemente un sito web sui motori di ricerca, all’importanza della velocità di caricamento, dell’architettura dei contenuti e quali azioni Seo prioritizzare su una timeline ideale quando si inizia a pensare il proprio sito web. La partecipazione all’incontro è gratuita ma per motivi organizzativi è necessario registrarsi entro il 14 settembre 2023 a: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Csb4JOmxTc-bLXAbRmx05g

Entro la mattinata del 14 settembre gli iscritti riceveranno via mail il link per poter accedere alla Call Conference (è richiesto un PC/Tablet/Smartphone connesso a internet). Per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo pid@rivt.camcom.it.

