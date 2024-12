È in programma giovedì alle 10, presso la sede di Unindustria in via Faul, 17, il vernissage della mostra fotografica "Imprese d'Autore - Viterbo", un affascinante viaggio di immagini e parole tra alcune delle realtà industriali del territorio che, dopo le tappe di Latina, Aprilia e Rieti si arricchisce di nuovi spunti e contenuti. L’inaugurazione si terrà in contemporanea all’uscita del volume che, attraverso testi e immagini, racconta le storie, i settori produttivi, i prodotti e le professionalità di 23 aziende del Viterbese che hanno partecipato al progetto. Partecipano all’inaugurazione il Vicepresidente di Unindustria Stefano Cenci, il Presidente di Unindustria Viterbo Sergio Saggini, il Presidente di Ance Viterbo Andrea Belli, la Presidente del Comitato Piccola Industria di Unindustria Viterbo Simonetta Coccia, la Presidente del Gruppo Giovani di Unindustria Alessandra Sensi. Sono invitati al taglio del nastro i rappresentanti delle istituzioni. Queste le aziende protagoniste della mostra e del volume: Basaltina, Belli, Ceramica Catalano, Ceramica Flaminia, Coccia Sesto, Colavene, Dimar Group, Fiorillo, Flati, Gajarda, Immobiliare Viterbo, Impresa Costruzioni Bronzetti, Impresa Edile Patrizi, Mastrogregori Aldo, Merlani Costruzioni, Orsolini Amedeo, Piangoli Legno, Rocchetti Prefabbricati, Saggini Costruzioni, Santafiora, Scuderi, Simas e Terme dei Papi. Le foto della mostra sono di Renato Franceschin. La mostra sarà aperta al pubblico dalle ore 15 alle 18 il 16 maggio e, su prenotazione, dal 20 maggio al 19 luglio. L’ingresso è gratuito. Per informazioni e prenotazioni: loredana.petroselli@un-industria.it

©RIPRODUZIONE RISERVATA