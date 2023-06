«Ci era stato detto che, come agricoltori, dovevamo contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento alimentare della Nazione, che era necessario uno sforzo in un periodo di incertezze dovute prima al Covid e poi alla guerra, ora dopo avere sostenuto costi mai visti prima per effetto dell'inflazione e sperimentato, come del resto ormai capita ogni anno, siccità, eccessi di acqua se non alluvioni, grandinate e cinghiali per ogni dove, arrivati al momento della raccolta, ci troviamo a confrontarci con un mercato che impone dei prezzi iniziali letteralmente vergognosi. Le prime quotazioni dei cereali sono persino inferiori al netto dell'inflazione a quelli di dieci anni fa e non coprono, viste anche le rese medie scadenti, neanche la metà dei costi sostenuti per coltivare».

Lo dice il presidente di Confagricoltura Remo Parenti, che aggiunge: «Di tante situazioni difficili ed ingiuste che abbiamo vissuto negli ultimi venti anni, questa è la peggiore e rappresenterà per molti agricoltori un punto di non ritorno. Confagricoltura Viterbo-Rieti farà riferimento al costo medio di produzione per tonnellata di orzo e di grano pubblicata da Ismea e, per difendere i suoi produttori farà appello alla legge sulle pratiche sleali che proibisce l'acquisto di prodotti agricoli ad un prezzo inferiore al loro costo di produzione».

«È inoltre molto strano - spiega il presidente di Confagricoltura - che mentre sui mercati italiani i prezzi crollano, su quello francese, il Matif, punto di riferimento a livello europeo, nello stesso giorno il prezzo dell'orzo salga a 220 euro per tonnellata contro i 160/170 €/ton. di Bologna. Non so cosa abbia reso possibile la formazione di un prezzo simile in una stagione in cui l'offerta nazionale non dovrebbe essere affatto elevata, di sicuro so quello che farò io: terrò i trattori fermi e consiglierò ai miei soci di fare altrettanto. A meno che qualcosa non cambi alla svelta», conclude Parenti.

