CAPRANICA – Grande affluenza sabato scorso a Capranica, in occasione del convegno organizzato dall’associazione Ora Italia sul tema “Turismo enogastronomico – il potere del cibo”. Lo scopo della conferenza è stato quello di portare l’attenzione sul turismo e il suo legame con il cibo tipico del viterbese, coinvolgendo tutte le professioni impegnate nella filiera dell’enogastronomia e della ricezione turistica, il tutto per cercare di ramificare e unire le forze per lo sviluppo e il miglioramento dell’offerta enogastronomia, visto l’enorme potenziale di questo territorio. Un primo passo è stato fatto durante il convegno con diverse proposte di aggregazione e progetti, come quello presentato dall’imprenditrice Lavinia Girelli, che ha proposto un “itinerario del gusto nei borghi viterbesi”, che ha trovato l’apprezzamento delle cariche istituzionali e di tutti i presenti in sala. Soddisfatto il consigliere comunale Francesco Virgili, che essendo di Capranica faceva gli onori di casa, per l’ottima riuscita dell’evento. Diverse le personalità e professionisti intervenuti al centro civico Piersanti Mattarella di Capranica: i deputati Massimo Milani e Giovanna Miele, il consigliere del Municipio I di Roma Capitale Stefano Tozzi, Gianluca Di Ascenzo presidente nazionale Codacons e presidente Oic, Pompeo Mascagna presidente Assofrutti, Giuseppina Rossi Presidente Cimina Dolciaria e Consigliere comunale di Capranica, Gabriele Carloni Direttore Cimina Dolciaria, Alessandro Pontuale Commissario della riserva naturale Lago di Vico, Francesco Virgili Consigliere Comunale Capranica, Francesco Salvitti presidente Cooperativa la Regina di Sutri, Andrea Antonelli Locanda Epica. Tra le personalità presenti anche il Sindaco di Sutri Matteo Amori, il Sindaco di Vejano Teresa Pasquali, Sindaco di Capranica Pietro Nocchi, che ringraziamo per l’ospitalità, il consigliere comunale di Corchiano e consigliere provinciale Nello Campana, l’assessore alla cultura e turismo di Ronciglione Alessandra Ortensi. Anche l’associazione Ora Italia, ideatrice dell’evento, ha partecipato con il coordinatore nazionale Gaina Leonzia, l’organizzazione è stata curata egregiamente dai coordinatori locali Milo Maggini, Lavinia Girelli e Francesco Virgili, coadiuvati dal Coordinatore Provinciale e Regionale di Ora Italia Fabio Ceccarelli. A conclusione le aziende Cimina Dolciaria, Alta Tuscia Formaggi, Az. Agricola La Cascina delle Pantene, Panificio F.lli De Luca, Pasticceria Zocchi, Apifarm, Antica Norcineria Bomarsi di Sutri, Vini Caprigliano di Corchiano e vini Villa Caviciana di Gradoli, hanno offerto una degustazione dei loro prodotti tipici locali.

