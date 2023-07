CAPRAROLA– L’organizzazione di produttori di nocciole Assofrutti è lieta di annunciare il grande successo della terza festa del socio tenutasi mercoledì. L’evento ha attirato oltre mille partecipanti entusiasti, creando un’atmosfera di gioia e divertimento. L’organizzazione della festa è stata assegnata al gruppo giovani agricoltori di Assofrutti il gruppo è stato all’altezza di gestire la serata, promuovendo l’eccellenza della nocciola e dei prodotti locali. La serata è iniziata alle 18 con un aperitivo organizzato con cura dalla Proloco di Caprarola. I partecipanti sono stati accolti calorosamente con un assortimento di prelibatezze, ma la vera protagonista è stata la nocciola, un ingrediente versatile e saporito che ha deliziato i palati di tutti. Ogni piatto presentava il tocco magico della nocciola, creando un’esperienza culinaria unica. La cena, anch’essa interamente dedicata ai prodotti alla nocciola, è stata un vero e proprio trionfo di sapori. Grazie alla creatività e alla maestria degli chef coinvolti, i partecipanti hanno potuto gustare piatti straordinari, in cui la nocciola si è manifestata in tutte le sue declinazioni, regalando una sinfonia di gusto e piacere. La cena è stata un’occasione perfetta per celebrare l’eccellenza dei prodotti locali e valorizzare la nostra cultura gastronomica. Durante la serata, lo spettacolo è stato curato dalla Juppiter che ha catturato l’attenzione e il cuore di tutti i presenti. Gli artisti hanno regalato un’esperienza straordinaria, trasportando il pubblico in un mondo di magia e intrattenimento, alternando gli spettacoli a momenti istituzionali e di vita associativa con gli interventi del presidente Assofrutti Pompeo Mascagna e della presidente della cooperativa SaivConger Cimini Sonia Nunzi che hanno celebrato non solo il piacere della convivialità, ma anche importanti temi che riguardano la nostra comunità e l’ambiente in cui viviamo, la sostenibilità in agricoltura, la cooperazione e il valore della vita associativa. Tra gli interventi istituzionali quelli dei consiglieri regionali Sabatini Daniele e Panunzi Enrico; il presidente della commissione all’agricoltura e ambiente Valentina Paterna, numerosi sindaci della provincia e durante la serata sono state condivise con i partecipanti le lettere del Ministro all’agricoltura Francesco Lollobrigida, dell’onorevole Mauro Rotelli e del Senatore Francesco Battistoni assenti per importanti impegni a Roma. La festa del socio, con la sua atmosfera gioiosa e coinvolgente, ha dimostrato il grande spirito comunitario che anima la nostra associazione. L’entusiasmo e la partecipazione di oltre mille persone hanno reso l’evento un momento di connessione e condivisione unico, rinforzando il legame tra i soci.