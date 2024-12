CIVITAVECCHIA – «Come Unindustria Civitavecchia abbiamo lavorato molto in questi anni sul tema della formazione, soprattutto per i suoi riflessi rispetto al phase out energetico, che ci vede protagonisti. Oggi, con grande piacere, approfondiamo il tema della logistica, grazie al rapporto presentato da Intempo e Randstad Research».

Lo ha detto Cristiano Dionisi, Presidente di Unindustria Civitavecchia, durante l’incontro “Lo sviluppo logistico a Civitavecchia come opportunità per il territorio”, che si è svolto stamani presso la sede dell’Autorità portuale.

«La logistica è tra i comparti – ha aggiunto - assieme alle nuove energie, la blue economy e l’economia circolare, che sono stati identificati come prioritari assi per un nuovo sviluppo a Civitavecchia all’interno del Documento unico che abbiamo presentato nel Tavolo per la gestione del phase out della centrale Enel, insediato al Mimit. Nell’ultima riunione, che si è tenuta lo scorso 11 marzo, si è dato il via ad una serie di incontri e interlocuzioni con tutti gli stakeholders per valutare iniziative e soluzioni condivise. È un metodo di lavoro che sicuramente apprezziamo e che può portare a risultati concreti».

Per Dionisi «l’obiettivo di tutti noi è quello di garantire la massima sostenibilità economica e sociale del progetto di riconversione industriale e logistica, nel quadro della decarbonizzazione e transizione energetica. Per raggiungere il risultato servono degli strumenti che ci possono aiutare ad esprimere al meglio le nostre potenzialità. Penso per esempio all’attivazione della Zona logistica semplificata (Zls) che, come sappiamo ha subito negli anni scorsi una battuta d’arresto e su cui abbiamo presentato delle nostre proposte alle istituzioni per far sì che si possa ripartire. E penso – conclude il Presidente di Unindustria Civitavecchia – anche al coinvolgimento di Civitavecchia nel Consorzio Unico Regionale, che rappresenterebbe un’altra importante chiave di sviluppo per logistica nel nostro territorio».

