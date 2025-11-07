NEPI – L’amministrazione comunale lancia un piano di rilancio per il centro storico, puntando a contrastare il progressivo svuotamento commerciale con una serie di misure concrete a sostegno delle attività economiche locali. A guidare l’iniziativa è l’assessore alle attività produttive, Fabrizio Varriale, che ha illustrato un programma ambizioso per valorizzare il cuore storico della città. L’obiettivo è trasformare il centro non solo in uno spazio dedicato al commercio e alla tutela delle tradizioni, ma anche in un luogo dinamico di incontro, identità e partecipazione attiva. Per riuscirci, sarà fondamentale la collaborazione tra istituzioni, cittadini, commercianti, associazioni e proprietari di immobili. La visione dell’amministrazione è quella di creare un centro storico attrattivo, che unisca cultura, artigianato, gastronomia e intrattenimento, contribuendo a contrastare il degrado e a riaccendere l’interesse su uno dei luoghi più rappresentativi della città. Per dare concretezza a questa strategia, il Comune ha annunciato la pubblicazione di un avviso pubblico, disponibile sul sito istituzionale, con scadenza fissata al 30 novembre 2025, che prevede l’erogazione di contributi economici per le attività artigianali e commerciali già attive o che intendono avviare un’attività nel centro storico. L’iniziativa mira a sostenere start-up, servizi turistici, imprese creative e produzioni locali, con l’intento di favorire nuova occupazione, stimolare l’economia del territorio e rafforzare l’identità urbana di Nepi. L’amministrazione si pone l’obiettivo di rendere il centro un punto di riferimento per residenti e visitatori, capace di offrire qualità, accoglienza e vivacità culturale. Una sfida importante che guarda al futuro della città, con il coinvolgimento di tutta la comunità.

