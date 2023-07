Un ulteriore attestato di stima per il lavoro svolto all’interno della Confederazione. Riconfermati – durante l’Assemblea del 12 luglio scorso – il presidente Giovanni Acampora (Confcommercio Lazio Sud) e il Vice Presidente Vicario Leonardo Tosti (Confcommercio Lazio Nord).

Loredana Badini: «Fondamentale il ruolo di Confcommercio Lazio per la crescita dei territori e delle imprese. Portare il Lazio tra le Regioni più virtuose è l’obiettivo principale e per farlo occorre che i territori si confrontino e lavorino in sinergia. Sono orgogliosa e grata per questa nomina che riveste ogni giorno sempre maggiore importanza, per ciò che essa rappresenta. L’imprenditoria femminile in Confcommercio supporta le imprese nei settori del commercio, del turismo, dei servizi, delle professioni. Parliamo, infatti, di oltre 250 mila imprenditrici che si sono affidate a Confcommercio per essere sostenute. Potenziare le azioni collaborando con gli altri territori del Lazio fortifica ulteriormente la nostra volontà di supportare le imprese femminili affinchè possano avere garantite pari condizioni di partenza nel mercato, migliori condizioni per l’accesso al credito, maggiori strumenti per incrementare le proprie competenze digitali e la propria crescita professionale».

©RIPR