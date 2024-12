CAPRAROLA - Con appositi finanziamenti regionali, dal 2015 l’ente Monti Cimini – Riserva Naturale Lago di Vico è impegnato nella realizzazione di interventi a tutela delle acque del lago.

In alcuni punti in cui è maggiore la presenza delle coltivazioni di nocciolo, è stata realizzata una “fascia tampone” che ha lo scopo di favorire il filtraggio delle sostanze provenienti da esse, impedendo così che giungano nelle acque.

A potenziare questa importante funzione di protezione nei giorni scorsi, grazie ad ulteriori finanziamenti si è provveduto alla piantumazione di centinaia di piante di biancospino: esse, tramite l’apparato radicale, consentiranno l’assorbimento delle sostanze nutrienti in eccesso, evitando così che giungano nel lago favorendo la famigerata proliferazione delle alghe.

Il commissario straordinario dell’ente, Alessandro Pontuale, plaude all’ulteriore passo in avanti per la tutela del delicato ecosistema lacustre, pur consapevole che le azioni per un risanamento completo del bacino debbano essere implementate con altri strumenti ed azioni nei prossimi anni, e il monitoraggio delle condizioni ambientali, di competenza di altre istituzioni, tenga conto della complessità del territorio.

