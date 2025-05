Rafforzamento della leadership di prodotto e ampliamento dei margini. Sono questi gli obiettivi del piano strategico che CNH ha presentato in occasione dell’Investor Day che si è svolto giovedì al New York Stock Exchange a Wall Street. Il piano che delinea il percorso del gruppo da qui al 2030 prevede tra l’altro un consolidamento della posizione di primo o secondo operatore in tutti i principali mercati, un margine mid-cycle Ebit rettificato per il settore agricolo entro il 2030 del 16-17%, oltre 550 milioni di dollari di miglioramento dei costi operativi e di qualità a regime, e un aumento del 25% dell’industrial cash generation durante il ciclo.

“La strategia che abbiamo presentato oggi dimostra che abbiamo un percorso chiaro per raggiungere i nostri obiettivi. Ci impegniamo a realizzare una forte crescita, parallelamente ai nostri obiettivi di efficienza dei costi”, ha assicurato il ceo di CNH, Gerrit Marx. Quanto all’impatto dei dazi, Marx ha parlato di un “periodo di incertezza”, che però non va affrontato con esagerazione. “Eravamo ben preparati, per noi non è un impatto drammatico”, ha spiegato. Particolare attenzione è stata posta sugli investimenti in tecnologia che hanno consentito l’adozione e l’integrazione di funzionalità avanzate di Intelligenza Artificiale. L’offerta Precision Tech di CNH include sensori agronomici, attrezzi intelligenti, automazione avanzata, funzionalità autonome, connettività satellitare, analisi agronomiche e sincronizzazione dei dati delle macchine tramite la piattaforma digitale FieldOps.

“L’intelligenza artificiale è davvero la base. È l’elemento abilitante che ci ha consentito di sviluppare l’automazione. È ciò che ci consente di offrire le nostre soluzioni intelligenti senza rinunciare alla capacità dell’intelligenza artificiale di analizzare quantità incredibilmente grandi di dati e di decifrarli in elementi specifici, per poi riuscire a distinguere tra positivo e negativo, preferito e non preferito, le nostre soluzioni nell’automazione non sarebbero possibili”, ha commentato Jay Schroeder, Chief Technology Officer di CNH.