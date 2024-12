A BASSANO IN TEVERINA arriva il “Car Boot Sale”, il modello di economia circolare di vendita e scambio di oggetti usati tra privati che dal Regno Unito si sta diffondendo in tutto il mondo.

Il primo appuntamento è fissato per domenica 16 giugno, dalle 8 alle 19, presso il borgo medievale del paese.

Il “Car Boot Sale” funziona nel creare un luogo di incontro dove domanda e offerta possano incrociarsi liberamente. A Bassano in Teverina verrà dunque proposto un nuovo modello di acquisto, basato sulla vendita o sullo scambio, di oggettistica, abbigliamento, modernariato e antiquariato tra privati.

L’obiettivo è quello di favorire un’economia sostenibile e circolare, di ridurre gli sprechi e di ridare nuova vita a prodotti e oggetti che altrimenti finirebbero nel cestino dell’immondizia.

L’evento è organizzato dall’associazione “Vivi il borgo” con il patrocinio dell’amministrazione comunale.

«A Bassano in Teverina siamo da sempre attenti al tema della sostenibilità ambientale, non potevamo dunque non fornire il nostro pieno supporto alla manifestazione – commenta il sindaco Alessandro Romoli -. Il borgo non deve essere ‘solamente’ un bellissimo museo a cielo aperto, ma può e deve essere anche il centro da cui rilanciamo il nostro impegno imprescindibile per un futuro più sostenibile. Un grandissimo ringraziamento va dunque all’associazione ‘Vivi il borgo’ per aver organizzato questa bellissima manifestazione». Quello di domenica 16 giugno è solo il primo appuntamento del “Car Boot Sale” bassanese.

Ne faranno seguito altri già in programma per il 14 luglio, 25 agosto, 15 settembre e 13 ottobre.

Per le necessarie informazioni sulle modalità di partecipazione – sia per i visitatori che per i venditori – è possibile contattare i numeri 3460438402 (Daniele) e 3476671942 (Marco).

